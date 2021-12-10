Прогноз Андрезиеукс Боутхеон АЛС — УБ Чартрес Метрополе (10-го декабря), ставки и коэффициенты

Андрезиеукс Боутхеон АЛС — УБ Чартрес Метрополе. Прогноз, ставки на матч (10.12.21)

10-го декабря в 22:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Франции, в котором на своей площадке местный клуб Андрезиеукс Боутхеон АЛС примет соперника по национальному первенству УБ Чартрес Метрополе.



В 22:30 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Андрезиеукс Боутхеон АЛС – УБ Чартрес Метрополе, где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 10-го декабря, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба УБ Чартрес Метрополе.



Андрезиеукс Боутхеон АЛС — УБ Чартрес Метрополе. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 22:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Андрезиеукс Боутхеон АЛС и УБ Чартрес Метрополе. Организаторы турнира собираются провести данную игру 10-го декабря. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба УБ Чартрес Метрополе. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Андрезиеукс Боутхеон АЛС, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Андрезиеукс Боутхеон АЛС

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Андрезиеукс Боутхеон АЛС, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Андрезиеукс Боутхеон АЛС отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Андрезиеукс Боутхеон АЛС также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



УБ Чартрес Метрополе

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб УБ Чартрес Метрополе пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК УБ Чартрес Метрополе сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз на матч

На 10-го декабря организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Андрезиеукс Боутхеон АЛС — УБ Чартрес Метрополе, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 22:30 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Андрезиеукс Боутхеон АЛС — УБ Чартрес Метрополе. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (10.12.21)

Андрезиеукс Боутхеон АЛС

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Андрезиеукс Боутхеон АЛС начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

УБ Чартрес Метрополе

Два года назад баскетбольный клуб УБ Чартрес Метрополе доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб УБ Чартрес Метрополе играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Андрезиеукс Боутхеон АЛС — УБ Чартрес Метрополе Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Андрезиеукс Боутхеон АЛС — УБ Чартрес Метрополе пройдет 10-го декабря, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 22:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Андрезиеукс Боутхеон АЛС — УБ Чартрес Метрополе: снова ждем результативной игры

Прошлый матч баскетбольный клуб Андрезиеукс Боутхеон АЛС проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Андрезиеукс Боутхеон АЛС позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Андрезиеукс Боутхеон АЛС играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Андрезиеукс Боутхеон АЛС сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба УБ Чартрес Метрополе был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб УБ Чартрес Метрополе выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба УБ Чартрес Метрополе немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Андрезиеукс Боутхеон АЛС — УБ Чартрес Метрополе. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Андрезиеукс Боутхеон АЛС был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Андрезиеукс Боутхеон АЛС вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Андрезиеукс Боутхеон АЛС практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба УБ Чартрес Метрополе не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб УБ Чартрес Метрополе уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба УБ Чартрес Метрополе очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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