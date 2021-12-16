Ивар Хосе Арамбуру Контрерас — Хосе Антонио Родригес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.12.21)

Прогноз Ивар Хосе Арамбуру Контрерас — Хосе Антонио Родригес (16-го декабря 2021 года), ставки и коэффициенты

Ивар Хосе Арамбуру Контрерас — Хосе Антонио Родригес (16-го декабря 2021 года), ставки и коэффициенты

16-го декабря 2021 года в 22:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Ивар Хосе Арамбуру Контрерас , а противостоять в этом поединке будет Хосе Антонио Родригес.



16-го декабря 2021 года в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Ивар Хосе Арамбуру Контрерас — Хосе Антонио Родригес. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 22:30 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Ивар Хосе Арамбуру Контрерас и Хосе Антонио Родригес одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ивар Хосе Арамбуру Контрерас — Хосе Антонио Родригес:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 16-го декабря 2021 года откроет его противостояние Ивар Хосе Арамбуру Контрерас — Хосе Антонио Родригес. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 22:30 по МСК, то есть до начала игры. Ивар Хосе Арамбуру Контрерас и Хосе Антонио Родригес отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Хосе Антонио Родригес может гордиться семью победами, а вот Ивар Хосе Арамбуру Контрерас имеет только пять выигранных встреч.

Ивар Хосе Арамбуру Контрерас

В большинстве своих выигранных поединков Ивар Хосе Арамбуру Контрерас берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Ивар Хосе Арамбуру Контрерас с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Ивар Хосе Арамбуру Контрерас сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Ивар Хосе Арамбуру Контрерас также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Хосе Антонио Родригес

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Хосе Антонио Родригес имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Хосе Антонио Родригес демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Хосе Антонио Родригес не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Хосе Антонио Родригес не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Ивар Хосе Арамбуру Контрерас и Хосе Антонио Родригес. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Ивар Хосе Арамбуру Контрерас и Хосе Антонио Родригес должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Ивар Хосе Арамбуру Контрерас — Хосе Антонио Родригес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.12.21)

Ивар Хосе Арамбуру Контрерас

К данному турниру Ивар Хосе Арамбуру Контрерас подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Ивар Хосе Арамбуру Контрерас находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Ивар Хосе Арамбуру Контрерас не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Ивар Хосе Арамбуру Контрерас старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Ивар Хосе Арамбуру Контрерас демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Хосе Антонио Родригес

В этом сезоне Хосе Антонио Родригес действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Хосе Антонио Родригес обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Хосе Антонио Родригес не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Хосе Антонио Родригес не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Хосе Антонио Родригес имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Ивар Хосе Арамбуру Контрерас — Хосе Антонио Родригес Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Ивар Хосе Арамбуру Контрерас и Хосе Антонио Родригес, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Ивар Хосе Арамбуру Контрерас и Хосе Антонио Родригес играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Ивар Хосе Арамбуру Контрерас, и Хосе Антонио Родригес неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Ивар Хосе Арамбуру Контрерас — Хосе Антонио Родригес: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Ивар Хосе Арамбуру Контрерас и Хосе Антонио Родригес, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Ивар Хосе Арамбуру Контрерас сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Хосе Антонио Родригес имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Ивар Хосе Арамбуру Контрерас – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Ивар Хосе Арамбуру Контрерас и Хосе Антонио Родригес на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ивар Хосе Арамбуру Контрерас — Хосе Антонио Родригес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Ивар Хосе Арамбуру Контрерас и Хосе Антонио Родригес, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-510170-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-lamis-alhusseyn-abdel-aziz-darya-domova-16-12-21/