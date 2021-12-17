Прогноз Пацифико — Клуб Спортиво 9 июля Бахиенсе (17.12.2021), ставки и коэффициенты

Пацифико — Клуб Спортиво 9 июля Бахиенсе. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Аргентины (17.12.21)

17-го декабря в 02:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Пацифико примет соперника по национальному первенству Клуб Спортиво 9 июля Бахиенсе.



17-го декабря состоится баскетбольный матч Пацифико – Клуб Спортиво 9 июля Бахиенсе, трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 02:45. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Пацифико уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Пацифико — Клуб Спортиво 9 июля Бахиенсе. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Пацифико возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Клуб Спортиво 9 июля Бахиенсе. Данный поединок будет сыгран 17-го декабря, а по московскому времени его начало состоится в 02:45. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Клуб Спортиво 9 июля Бахиенсе лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Пацифико

В этом сезоне баскетбольный клуб Пацифико стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Пацифико выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Пацифико идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Пацифико вообще лидирует в чемпионате.



Клуб Спортиво 9 июля Бахиенсе

На данный момент баскетбольный клуб Клуб Спортиво 9 июля Бахиенсе занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Клуб Спортиво 9 июля Бахиенсе мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Клуб Спортиво 9 июля Бахиенсе не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Прогноз на матч Пацифико — Клуб Спортиво 9 июля Бахиенсе

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Пацифико — Клуб Спортиво 9 июля Бахиенсе, запланированного на 17-го декабря. На площадке игроки обеих команд появятся в 02:45 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Пацифико и Клуб Спортиво 9 июля Бахиенсе предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Пацифико.



Пацифико — Клуб Спортиво 9 июля Бахиенсе. Прогноз, ставки на матч(17.12.21)

Пацифико

В этом сезоне баскетбольный клуб Пацифико и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Пацифико играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Клуб Спортиво 9 июля Бахиенсе

В прошлом матче баскетбольный клуб Клуб Спортиво 9 июля Бахиенсе потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Клуб Спортиво 9 июля Бахиенсе и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Клуб Спортиво 9 июля Бахиенсе находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Пацифико — Клуб Спортиво 9 июля Бахиенсе Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Пацифико после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 17-го декабря сыграет матч против БК Клуб Спортиво 9 июля Бахиенсе. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 02:45 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Пацифико также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Пацифико — Клуб Спортиво 9 июля Бахиенсе: хозяева должны брать три очка

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Пацифико провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Пацифико показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Пацифико и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Клуб Спортиво 9 июля Бахиенсе входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Клуб Спортиво 9 июля Бахиенсе не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пацифико — Клуб Спортиво 9 июля Бахиенсе. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Пацифико лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Пацифико гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Пацифико все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Клуб Спортиво 9 июля Бахиенсе не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Клуб Спортиво 9 июля Бахиенсе уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Клуб Спортиво 9 июля Бахиенсе очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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