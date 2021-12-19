Прогноз Глазго Рокс — Бристоль Флаерз (19.12.2021), ставки и коэффициенты

Глазго Рокс — Бристоль Флаерз. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Англии (19.12.21)

19.12.2021 в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Англии, в котором на своей площадке местный клуб Глазго Рокс примет соперника по национальному первенству Бристоль Флаерз.



В 20:00 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Глазго Рокс – Бристоль Флаерз. Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



Глазго Рокс — Бристоль Флаерз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Глазго Рокс проводит на своей площадке, и 19.12.2021 хозяевам предстоит матч против игроков клуба Бристоль Флаерз. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 20:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Глазго Рокс, а один раз сильнее были игроки БК Бристоль Флаерз.

Глазго Рокс

На этот матч баскетболисты клуба Глазго Рокс выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Глазго Рокс лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Глазго Рокс не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Бристоль Флаерз

Прогресс баскетбольного клуба Бристоль Флаерз по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Бристоль Флаерз обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Бристоль Флаерз потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Глазго Рокс — Бристоль Флаерз. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Глазго Рокс — Бристоль Флаерз, запланированного на 19.12.2021. На площадке игроки обеих команд появятся в 20:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Глазго Рокс и Бристоль Флаерз предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Глазго Рокс.



Глазго Рокс — Бристоль Флаерз (19.12.2021), ставки и коэффициенты

Глазго Рокс

В этом сезоне баскетбольный клуб Глазго Рокс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Глазго Рокс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Бристоль Флаерз

Два года назад баскетбольный клуб Бристоль Флаерз доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Бристоль Флаерз играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Глазго Рокс — Бристоль Флаерз Прогнозы от БК «БалтБет»

На 19.12.2021 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Глазго Рокс — Бристоль Флаерз, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 20:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Глазго Рокс — Бристоль Флаерз: единоборств будет много, набранных очков — нет

Прошлый матч баскетбольный клуб Глазго Рокс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Глазго Рокс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Глазго Рокс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Глазго Рокс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Бристоль Флаерз полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Бристоль Флаерз может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Бристоль Флаерз выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Глазго Рокс — Бристоль Флаерз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Глазго Рокс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Глазго Рокс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Глазго Рокс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Бристоль Флаерз показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Бристоль Флаерз получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Бристоль Флаерз сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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