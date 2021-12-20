Олимпико (23) — Атлетико Риачуэло де Ла Риоха (23): хозяева докажут превосходство над соперником

Прогноз Олимпико (23) — Атлетико Риачуэло де Ла Риоха (23) (21-го декабря 2021 года), ставки и коэффициенты

Олимпико (23) — Атлетико Риачуэло де Ла Риоха (23) (21-го декабря 2021 года), ставки и коэффициенты

21-го декабря 2021 года в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Олимпико (23) примет соперника по национальному первенству Атлетико Риачуэло де Ла Риоха (23).



Болельщики баскетбольного клуба Олимпико (23) очень любят матчи против БК Атлетико Риачуэло де Ла Риоха (23), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 21-го декабря 2021 года хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 04:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Олимпико (23) одержали три легкие победы.



Олимпико (23) — Атлетико Риачуэло де Ла Риоха (23). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 04:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Олимпико (23) и Атлетико Риачуэло де Ла Риоха (23). Организаторы турнира собираются провести данную игру 21-го декабря 2021 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Атлетико Риачуэло де Ла Риоха (23). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Олимпико (23), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Олимпико (23)

Сейчас баскетбольный клуб Олимпико (23) снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Олимпико (23) на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Олимпико (23) проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Атлетико Риачуэло де Ла Риоха (23)

Уже три недели баскетбольный клуб Атлетико Риачуэло де Ла Риоха (23) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Атлетико Риачуэло де Ла Риоха (23) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Атлетико Риачуэло де Ла Риоха (23) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

«Олимпико (23)» — «Атлетико Риачуэло де Ла Риоха (23)»: прогноз автора

Вплоть до 21-го декабря 2021 года включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Олимпико (23) — Атлетико Риачуэло де Ла Риоха (23). А так как начало встречи в 04:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Олимпико (23) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Прогноз и ставка на матч Олимпико (23) — Атлетико Риачуэло де Ла Риоха (23) 21-го декабря 2021 года

Олимпико (23)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Олимпико (23) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Олимпико (23) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Олимпико (23) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Олимпико (23) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Атлетико Риачуэло де Ла Риоха (23)

В прошлом матче баскетбольный клуб Атлетико Риачуэло де Ла Риоха (23) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Атлетико Риачуэло де Ла Риоха (23) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Атлетико Риачуэло де Ла Риоха (23) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Олимпико (23) — Атлетико Риачуэло де Ла Риоха (23) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Олимпико (23) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 21-го декабря 2021 года сыграет матч против БК Атлетико Риачуэло де Ла Риоха (23). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Олимпико (23) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Олимпико (23) — Атлетико Риачуэло де Ла Риоха (23): хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне баскетбольный клуб Олимпико (23) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Олимпико (23) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Олимпико (23) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Недавно у баскетбольного клуба Атлетико Риачуэло де Ла Риоха (23) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Атлетико Риачуэло де Ла Риоха (23) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Атлетико Риачуэло де Ла Риоха (23) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Олимпико (23) — Атлетико Риачуэло де Ла Риоха (23). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Олимпико (23) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Олимпико (23) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Олимпико (23) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Атлетико Риачуэло де Ла Риоха (23) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Атлетико Риачуэло де Ла Риоха (23) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Атлетико Риачуэло де Ла Риоха (23) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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