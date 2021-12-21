Прогноз Аль Аллаф/Нав — Роттоли/Штайнер (21.12.2021), ставки и коэффициенты

Аль Аллаф/Нав — Роттоли/Штайнер. Прогноз, ставки на матч. ITF (21.12.21)

21-го декабря 2021 года в 19:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Аль Аллаф/Нав , а противостоять в этом поединке будет Роттоли/Штайнер.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Аль Аллаф/Нав — Роттоли/Штайнер, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 21-го декабря 2021 года, а его начало по МСК будет в 19:30. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Аль Аллаф/Нав. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Аль Аллаф/Нав — Роттоли/Штайнер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 21-го декабря 2021 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Аль Аллаф/Нав и Роттоли/Штайнер. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 19:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Аль Аллаф/Нав имеет на своем счету три победы, Роттоли/Штайнер может похвастаться четырьмя.

Аль Аллаф/Нав

В большинстве своих выигранных поединков Аль Аллаф/Нав берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Аль Аллаф/Нав с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Аль Аллаф/Нав сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Аль Аллаф/Нав также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Роттоли/Штайнер

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Роттоли/Штайнер на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Роттоли/Штайнер демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Роттоли/Штайнер имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Роттоли/Штайнер намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Роттоли/Штайнер не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Роттоли/Штайнер будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Роттоли/Штайнер и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Роттоли/Штайнер умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Аль Аллаф/Нав — Роттоли/Штайнер. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Аль Аллаф/Нав и Роттоли/Штайнер уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Прогноз и ставка на матч Аль Аллаф/Нав — Роттоли/Штайнер 21-го декабря 2021 года

Аль Аллаф/Нав

В этом сезоне Аль Аллаф/Нав демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Аль Аллаф/Нав уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Аль Аллаф/Нав любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Аль Аллаф/Нав часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Аль Аллаф/Нав умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Роттоли/Штайнер

Выступать в зале Роттоли/Штайнер не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Роттоли/Штайнер старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Роттоли/Штайнер принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Роттоли/Штайнер демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Роттоли/Штайнер даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Роттоли/Штайнер хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Аль Аллаф/Нав — Роттоли/Штайнер Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Аль Аллаф/Нав и Роттоли/Штайнер, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Аль Аллаф/Нав и Роттоли/Штайнер играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Аль Аллаф/Нав, и Роттоли/Штайнер неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Аль Аллаф/Нав — Роттоли/Штайнер: кто пройдет в следующий раунд?

Аль Аллаф/Нав и Роттоли/Штайнер которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Аль Аллаф/Нав имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Роттоли/Штайнер хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Аль Аллаф/Нав. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Роттоли/Штайнер умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Аль Аллаф/Нав довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Роттоли/Штайнер вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Аль Аллаф/Нав.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аль Аллаф/Нав — Роттоли/Штайнер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Аль Аллаф/Нав и Роттоли/Штайнер, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat1-500251-stevan-popovich-niko-hornichek-prognoz-i-stavki-ot-professionala-21-12-21/