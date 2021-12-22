Прогноз Аргентино де Хунин — Комуникасионес Мерседес (23-го декабря), ставки и коэффициенты

Аргентино де Хунин — Комуникасионес Мерседес. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Аргентины (23.12.21)

23 декабря в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Аргентино де Хунин примет соперника по национальному первенству Комуникасионес Мерседес.



Болельщики баскетбольного клуба Аргентино де Хунин очень любят матчи против БК Комуникасионес Мерседес, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 23 декабря хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 03:30 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Аргентино де Хунин одержали три легкие победы.



Аргентино де Хунин — Комуникасионес Мерседес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Аргентино де Хунин проводит на своей площадке, и 23 декабря хозяевам предстоит матч против игроков клуба Комуникасионес Мерседес. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 03:30 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Аргентино де Хунин, а один раз сильнее были игроки БК Комуникасионес Мерседес.

Аргентино де Хунин

В этом сезоне баскетбольный клуб Аргентино де Хунин уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Аргентино де Хунин одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Аргентино де Хунин лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Аргентино де Хунин нет более травмированных игроков основы.



Комуникасионес Мерседес

Президент баскетбольного клуба Комуникасионес Мерседес ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Комуникасионес Мерседес сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Комуникасионес Мерседес в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

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После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Аргентино де Хунин наконец-то возвращаются домой, а 23 декабря им уже необходимо сыграть поединок против БК Комуникасионес Мерседес. На площадке игроки обеих команд появятся в 03:30 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Аргентино де Хунин — Комуникасионес Мерседес (23 декабря), ставки и коэффициенты

Аргентино де Хунин

Сейчас баскетбольный клуб Аргентино де Хунин демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Аргентино де Хунин играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Аргентино де Хунин вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Комуникасионес Мерседес

В прошлом месяце баскетбольный клуб Комуникасионес Мерседес играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Комуникасионес Мерседес надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Аргентино де Хунин — Комуникасионес Мерседес Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 23 декабря, и в его рамках состоится поединок Аргентино де Хунин — Комуникасионес Мерседес. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 03:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Аргентино де Хунин — Комуникасионес Мерседес: команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне баскетбольный клуб Аргентино де Хунин играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Аргентино де Хунин уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Аргентино де Хунин хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Недавно у баскетбольного клуба Комуникасионес Мерседес был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Комуникасионес Мерседес выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Комуникасионес Мерседес немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аргентино де Хунин — Комуникасионес Мерседес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Аргентино де Хунин уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Аргентино де Хунин пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Аргентино де Хунин составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Комуникасионес Мерседес находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Комуникасионес Мерседес сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Комуникасионес Мерседес действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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