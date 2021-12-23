Джанг/Шиникова — Бхатиа/Куликова. Прогноз, ставки на матч(23.12.21)

Прогноз Джанг/Шиникова — Бхатиа/Куликова (23.12.2021), ставки и коэффициенты

Джанг/Шиникова — Бхатиа/Куликова (23.12.2021), ставки и коэффициенты

23.12.2021 в 08:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Джанг/Шиникова , а противостоять в этом поединке будет Бхатиа/Куликова.



В 08:00 по Москве Джанг/Шиникова и Бхатиа/Куликова выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 23.12.2021. Единственный раз Джанг/Шиникова и Бхатиа/Куликова встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Джанг/Шиникова сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джанг/Шиникова — Бхатиа/Куликова:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 23.12.2021, ведь именно в этот день на корте встречаются Джанг/Шиникова и Бхатиа/Куликова. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 08:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Джанг/Шиникова имеет на своем счету три победы, Бхатиа/Куликова может похвастаться четырьмя.

Джанг/Шиникова

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Джанг/Шиникова находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Джанг/Шиникова является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Джанг/Шиникова умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Джанг/Шиникова обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Джанг/Шиникова может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Бхатиа/Куликова

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Бхатиа/Куликова теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Бхатиа/Куликова имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Бхатиа/Куликова испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Бхатиа/Куликова выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Бхатиа/Куликова занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

WTA, Джанг/Шиникова — Бхатиа/Куликова

Длительное время Джанг/Шиникова и Бхатиа/Куликова не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Джанг/Шиникова и Бхатиа/Куликова. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Джанг/Шиникова — Бхатиа/Куликова. Прогноз, ставки на матч(23.12.21)

Джанг/Шиникова

В этом сезоне Джанг/Шиникова демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Джанг/Шиникова уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Джанг/Шиникова любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Джанг/Шиникова часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Джанг/Шиникова умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Бхатиа/Куликова

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Бхатиа/Куликова хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Бхатиа/Куликова никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Бхатиа/Куликова сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Бхатиа/Куликова всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Джанг/Шиникова — Бхатиа/Куликова Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Джанг/Шиникова и Бхатиа/Куликова начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Джанг/Шиникова и Бхатиа/Куликова показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Джанг/Шиникова и Бхатиа/Куликова провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Джанг/Шиникова и Бхатиа/Куликова действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Джанг/Шиникова — Бхатиа/Куликова: соперники не будут долго запрягать

Джанг/Шиникова и Бхатиа/Куликова которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Джанг/Шиникова имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бхатиа/Куликова хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Джанг/Шиникова. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бхатиа/Куликова умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Джанг/Шиникова довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бхатиа/Куликова вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Джанг/Шиникова.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джанг/Шиникова — Бхатиа/Куликова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Джанг/Шиникова и Бхатиа/Куликова сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Джанг/Шиникова, и Бхатиа/Куликова будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-511334-prognoz-na-match-kanisius-golden-griffins-florida-galf-koast-23-12-21/