Прогноз Голден Стэйт Уорриорз (KARMA) — Лос-Анджелес Лейкерз (PUMA) (23 декабря), ставки и коэффициенты

Голден Стэйт Уорриорз (KARMA) — Лос-Анджелес Лейкерз (PUMA). Прогноз, ставки на матч (23.12.21)

23-го декабря 2021 года в 00:47 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Голден Стэйт Уорриорз (KARMA) примет соперника по национальному первенству Лос-Анджелес Лейкерз (PUMA).



Болельщики баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (KARMA) очень любят матчи против БК Лос-Анджелес Лейкерз (PUMA), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 23-го декабря 2021 года хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 00:47 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (KARMA) одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Голден Стэйт Уорриорз (KARMA) — Лос-Анджелес Лейкерз (PUMA):

В 00:47 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Голден Стэйт Уорриорз (KARMA) и Лос-Анджелес Лейкерз (PUMA). Организаторы турнира собираются провести данную игру 23-го декабря 2021 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Лос-Анджелес Лейкерз (PUMA). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Голден Стэйт Уорриорз (KARMA), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Голден Стэйт Уорриорз (KARMA)

В этом сезоне баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (KARMA) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (KARMA) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (KARMA) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Голден Стэйт Уорриорз (KARMA) нет более травмированных игроков основы.



Лос-Анджелес Лейкерз (PUMA)

В составе баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерз (PUMA) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (PUMA) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Лос-Анджелес Лейкерз (PUMA) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

NBA, Голден Стэйт Уорриорз (KARMA) — Лос-Анджелес Лейкерз (PUMA)

Главный тренер баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (KARMA) пообещал, что 23-го декабря 2021 года его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 00:47 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Лос-Анджелес Лейкерз (PUMA). Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Голден Стэйт Уорриорз (KARMA) — Лос-Анджелес Лейкерз (PUMA). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.12.21)

Голден Стэйт Уорриорз (KARMA)

В последние годы Голден Стэйт Уорриорз (KARMA) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (KARMA) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Лос-Анджелес Лейкерз (PUMA)

Два года назад баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (PUMA) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (PUMA) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Голден Стэйт Уорриорз (KARMA) — Лос-Анджелес Лейкерз (PUMA) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 23-го декабря 2021 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Голден Стэйт Уорриорз (KARMA) — Лос-Анджелес Лейкерз (PUMA), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 00:47 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Голден Стэйт Уорриорз (KARMA) — Лос-Анджелес Лейкерз (PUMA): хозяева сыграют в свой баскетбол

Прошлый матч баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (KARMA) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (KARMA) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Голден Стэйт Уорриорз (KARMA) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (KARMA) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (PUMA) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерз (PUMA) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Голден Стэйт Уорриорз (KARMA) — Лос-Анджелес Лейкерз (PUMA). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (KARMA) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (KARMA) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (KARMA) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерз (PUMA) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (PUMA) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Лос-Анджелес Лейкерз (PUMA) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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