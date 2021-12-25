Прогноз Гавайи Рейнбоуз Уорриорз — Северная Айова Пантерс (25-го декабря 2021 года), ставки и коэффициенты

Гавайи Рейнбоуз Уорриорз — Северная Айова Пантерс. Прогноз, ставки на матч. NCAA (25.12.21)

25.12.2021 в 23:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Гавайи Рейнбоуз Уорриорз примет соперника по национальному первенству Северная Айова Пантерс.



В 23:30 по Москве болельщики баскетбольных клубов Гавайи Рейнбоуз Уорриорз и Северная Айова Пантерс займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 25.12.2021, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Северная Айова Пантерс в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Гавайи Рейнбоуз Уорриорз — Северная Айова Пантерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Гавайи Рейнбоуз Уорриорз возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Северная Айова Пантерс. Данный поединок будет сыгран 25.12.2021, а по московскому времени его начало состоится в 23:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Северная Айова Пантерс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Гавайи Рейнбоуз Уорриорз

Сейчас баскетбольный клуб Гавайи Рейнбоуз Уорриорз демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Гавайи Рейнбоуз Уорриорз демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Северная Айова Пантерс

Уже три недели баскетбольный клуб Северная Айова Пантерс выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Северная Айова Пантерс удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Северная Айова Пантерс одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз на матч Гавайи Рейнбоуз Уорриорз — Северная Айова Пантерс

Баскетбольный клуб Гавайи Рейнбоуз Уорриорз свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 25.12.2021. На этот раз соперником хозяев будет Северная Айова Пантерс, так что в 23:30 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Гавайи Рейнбоуз Уорриорз. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Гавайи Рейнбоуз Уорриорз — Северная Айова Пантерс (25.12.2021), ставки и коэффициенты

Гавайи Рейнбоуз Уорриорз

В этом сезоне баскетбольный клуб Гавайи Рейнбоуз Уорриорз и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Гавайи Рейнбоуз Уорриорз играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Северная Айова Пантерс

В прошлом месяце баскетбольный клуб Северная Айова Пантерс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Северная Айова Пантерс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Гавайи Рейнбоуз Уорриорз — Северная Айова Пантерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Гавайи Рейнбоуз Уорриорз — Северная Айова Пантерс, который должен пройти 25.12.2021 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 23:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Гавайи Рейнбоуз Уорриорз в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Гавайи Рейнбоуз Уорриорз — Северная Айова Пантерс: хозяева сыграют в свой баскетбол

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Гавайи Рейнбоуз Уорриорз провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Гавайи Рейнбоуз Уорриорз показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Гавайи Рейнбоуз Уорриорз и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Северная Айова Пантерс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Северная Айова Пантерс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Северная Айова Пантерс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Северная Айова Пантерс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гавайи Рейнбоуз Уорриорз — Северная Айова Пантерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Гавайи Рейнбоуз Уорриорз просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Гавайи Рейнбоуз Уорриорз совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Гавайи Рейнбоуз Уорриорз выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

Три года назад у баскетбольного клуба Северная Айова Пантерс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Северная Айова Пантерс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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