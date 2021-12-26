Прогноз Чжэцзян Лайонс — Гуандун Саузерн Тайгерс (26.12.2021), ставки и коэффициенты

Чжэцзян Лайонс — Гуандун Саузерн Тайгерс. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Китая (26.12.21)

26-го декабря 2021 года в 14:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Китая, в котором на своей площадке местный клуб Чжэцзян Лайонс примет соперника по национальному первенству Гуандун Саузерн Тайгерс.



Баскетболисты клубов Чжэцзян Лайонс и Гуандун Саузерн Тайгерс в 14:35 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 26-го декабря 2021 года. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Чжэцзян Лайонс одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Чжэцзян Лайонс также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Чжэцзян Лайонс — Гуандун Саузерн Тайгерс:

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс проводит на своей площадке, и 26-го декабря 2021 года хозяевам предстоит матч против игроков клуба Гуандун Саузерн Тайгерс. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 14:35 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Чжэцзян Лайонс, а один раз сильнее были игроки БК Гуандун Саузерн Тайгерс.

Чжэцзян Лайонс

К данному поединку баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Чжэцзян Лайонс подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Гуандун Саузерн Тайгерс

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Гуандун Саузерн Тайгерс сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Гуандун Саузерн Тайгерс проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Гуандун Саузерн Тайгерс травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Чжэцзян Лайонс — Гуандун Саузерн Тайгерс, который организаторы собираются провести 26-го декабря 2021 года. По московскому времени начало данной игры будет в 14:35. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс.



Чжэцзян Лайонс — Гуандун Саузерн Тайгерс. Прогноз, ставки на матч(26.12.21)

Чжэцзян Лайонс

В последние годы Чжэцзян Лайонс является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Чжэцзян Лайонс еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Гуандун Саузерн Тайгерс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Гуандун Саузерн Тайгерс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Гуандун Саузерн Тайгерс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Гуандун Саузерн Тайгерс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Чжэцзян Лайонс — Гуандун Саузерн Тайгерс Прогнозы от БК «БалтБет»

На 26-го декабря 2021 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Чжэцзян Лайонс — Гуандун Саузерн Тайгерс, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 14:35 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Чжэцзян Лайонс — Гуандун Саузерн Тайгерс: единоборств будет много, набранных очков — нет

Прошлый матч баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Чжэцзян Лайонс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Чжэцзян Лайонс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Гуандун Саузерн Тайгерс все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Гуандун Саузерн Тайгерс также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Гуандун Саузерн Тайгерс продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Чжэцзян Лайонс — Гуандун Саузерн Тайгерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Чжэцзян Лайонс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Чжэцзян Лайонс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Гуандун Саузерн Тайгерс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Гуандун Саузерн Тайгерс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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