Прогноз Пётр Палюхович — Георгий Эверт (26.12.2021), ставки и коэффициенты

Пётр Палюхович — Георгий Эверт. Прогноз, ставки на матч. Daily Aqua Tour (26.12.21)

26-го декабря 2021 года в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Daily Aqua Tour, в котором на корт выйдут Пётр Палюхович , а противостоять в этом поединке будет Георгий Эверт.



В 23:00 по Москве Пётр Палюхович и Георгий Эверт выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 26-го декабря 2021 года. Единственный раз Пётр Палюхович и Георгий Эверт встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Пётр Палюхович сейчас считается фаворитом.



Пётр Палюхович — Георгий Эверт. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 26-го декабря 2021 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Пётр Палюхович — Георгий Эверт вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Пётр Палюхович и Георгий Эверт не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 23:00 по МСК.

Пётр Палюхович

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Пётр Палюхович находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Пётр Палюхович является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Пётр Палюхович умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Пётр Палюхович обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Пётр Палюхович может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Георгий Эверт

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Георгий Эверт на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Георгий Эверт демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Георгий Эверт имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Георгий Эверт намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Георгий Эверт не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Георгий Эверт будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Георгий Эверт и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Георгий Эверт умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Пётр Палюхович» — «Георгий Эверт»: прогноз автора

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Пётр Палюхович — Георгий Эверт. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.12.21)

Пётр Палюхович

На данный момент Пётр Палюхович занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Пётр Палюхович снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Пётр Палюхович не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Пётр Палюхович не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Георгий Эверт

В этом сезоне Георгий Эверт действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Георгий Эверт обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Георгий Эверт не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Георгий Эверт не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Георгий Эверт имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Пётр Палюхович — Георгий Эверт Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Пётр Палюхович и Георгий Эверт. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Пётр Палюхович — Георгий Эверт: андердог способен удивить фаворита

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Пётр Палюхович и Георгий Эверт, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Пётр Палюхович сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Георгий Эверт имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Пётр Палюхович – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Пётр Палюхович и Георгий Эверт на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пётр Палюхович — Георгий Эверт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Пётр Палюхович и Георгий Эверт.



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