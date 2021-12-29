Мичиган Стэйт Спартанз — Хай Поинт Пэнтерс: снова ждем результативной игры

Прогноз Мичиган Стэйт Спартанз — Хай Поинт Пэнтерс (29.12.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Мичиган Стэйт Спартанз — Хай Поинт Пэнтерс 29-го декабря

29-го декабря в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Мичиган Стэйт Спартанз примет соперника по национальному первенству Хай Поинт Пэнтерс.



Главный тренер баскетбольного клуба Мичиган Стэйт Спартанз каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 29-го декабря хозяевам предстоит у себя дома принимать Хай Поинт Пэнтерс. Игра, которая начнется в 23:00 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



Мичиган Стэйт Спартанз — Хай Поинт Пэнтерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Мичиган Стэйт Спартанз намерены 29-го декабря поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Хай Поинт Пэнтерс. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 23:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Мичиган Стэйт Спартанз

К данному поединку баскетбольный клуб Мичиган Стэйт Спартанз подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Мичиган Стэйт Спартанз играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Мичиган Стэйт Спартанз подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Хай Поинт Пэнтерс

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Хай Поинт Пэнтерс потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Хай Поинт Пэнтерс сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Хай Поинт Пэнтерс не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

«Мичиган Стэйт Спартанз» — «Хай Поинт Пэнтерс»: прогноз автора

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Мичиган Стэйт Спартанз — Хай Поинт Пэнтерс, несмотря на то, что он должен пройти только 29-го декабря. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 23:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Мичиган Стэйт Спартанз одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Прогноз и ставка на матч Мичиган Стэйт Спартанз — Хай Поинт Пэнтерс 29-го декабря

Мичиган Стэйт Спартанз

В последние годы Мичиган Стэйт Спартанз является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Мичиган Стэйт Спартанз еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Хай Поинт Пэнтерс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Хай Поинт Пэнтерс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Хай Поинт Пэнтерс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Хай Поинт Пэнтерс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Мичиган Стэйт Спартанз — Хай Поинт Пэнтерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 29-го декабря, и в его рамках состоится поединок Мичиган Стэйт Спартанз — Хай Поинт Пэнтерс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 23:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Мичиган Стэйт Спартанз — Хай Поинт Пэнтерс: снова ждем результативной игры

Баскетбольный клуб Мичиган Стэйт Спартанз очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Мичиган Стэйт Спартанз очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Хай Поинт Пэнтерс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Хай Поинт Пэнтерс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Хай Поинт Пэнтерс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мичиган Стэйт Спартанз — Хай Поинт Пэнтерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Мичиган Стэйт Спартанз уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Мичиган Стэйт Спартанз пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Мичиган Стэйт Спартанз составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Хай Поинт Пэнтерс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Хай Поинт Пэнтерс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat0-511645-stavki-na-match-raiders-red-knights-yellow-prognoz-na-basketbol-ot-30-12-21/