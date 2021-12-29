Анастасия Абрамович — Игорь Янушкевич. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (30.12.21)

Прогноз Анастасия Абрамович — Игорь Янушкевич (30-го декабря 2021 года), ставки и коэффициенты

Анастасия Абрамович — Игорь Янушкевич (30 декабря), ставки и коэффициенты

30 декабря в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Daily Premier Tour, в котором на корт выйдут Анастасия Абрамович , а противостоять в этом поединке будет Игорь Янушкевич.



В 04:00 по Москве Анастасия Абрамович и Игорь Янушкевич выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 30 декабря. Единственный раз Анастасия Абрамович и Игорь Янушкевич встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Анастасия Абрамович сейчас считается фаворитом.



Анастасия Абрамович — Игорь Янушкевич. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 30 декабря откроет его противостояние Анастасия Абрамович — Игорь Янушкевич. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 04:00 по МСК, то есть до начала игры. Анастасия Абрамович и Игорь Янушкевич отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Игорь Янушкевич может гордиться семью победами, а вот Анастасия Абрамович имеет только пять выигранных встреч.

Анастасия Абрамович

Так как Анастасия Абрамович выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Анастасия Абрамович снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Анастасия Абрамович, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Анастасия Абрамович чем-то удивить, пока не ясно.



Игорь Янушкевич

Нынешняя форма, которую демонстрирует Игорь Янушкевич еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Игорь Янушкевич постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Игорь Янушкевич пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Игорь Янушкевич не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Игорь Янушкевич не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч

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Анастасия Абрамович — Игорь Янушкевич. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (30.12.21)

Анастасия Абрамович

В этом сезоне Анастасия Абрамович демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Анастасия Абрамович уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Анастасия Абрамович любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Анастасия Абрамович часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Анастасия Абрамович умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Игорь Янушкевич

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Игорь Янушкевич хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Игорь Янушкевич никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Игорь Янушкевич сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Игорь Янушкевич всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Анастасия Абрамович — Игорь Янушкевич Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Анастасия Абрамович и Игорь Янушкевич, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Анастасия Абрамович и Игорь Янушкевич играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Анастасия Абрамович, и Игорь Янушкевич неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Анастасия Абрамович — Игорь Янушкевич: ставим на двойные ошибки

Анастасия Абрамович и Игорь Янушкевич которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Анастасия Абрамович имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Игорь Янушкевич хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Анастасия Абрамович. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Игорь Янушкевич умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Анастасия Абрамович довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Игорь Янушкевич вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Анастасия Абрамович.

СЕГОДНЯ МАТЧ Анастасия Абрамович — Игорь Янушкевич. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Анастасия Абрамович и Игорь Янушкевич.



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