Прогноз Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Кал Стэйт Фуллертон Титанс (31-го декабря), ставки и коэффициенты

Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Кал Стэйт Фуллертон Титанс. Прогноз, ставки на матч. NCAA (31.12.21)

31-го декабря 2021 года в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс примет соперника по национальному первенству Кал Стэйт Фуллертон Титанс.



Несмотря на то, что баскетбольный матч Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс – Кал Стэйт Фуллертон Титанс запланирован только на 31-го декабря 2021 года, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 06:00 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Кал Стэйт Фуллертон Титанс:

Поединок между баскетбольными клубами Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс и Кал Стэйт Фуллертон Титанс собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 31-го декабря 2021 года. Ее начало будет в 06:00 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс

В этом сезоне баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс нет более травмированных игроков основы.



Кал Стэйт Фуллертон Титанс

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Кал Стэйт Фуллертон Титанс потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

NCAA, Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Кал Стэйт Фуллертон Титанс

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Кал Стэйт Фуллертон Титанс, который организаторы собираются провести 31-го декабря 2021 года. По московскому времени начало данной игры будет в 06:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс.



Прогноз и ставка на матч Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Кал Стэйт Фуллертон Титанс 31-го декабря 2021 года

Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс

В этом сезоне баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Кал Стэйт Фуллертон Титанс

В прошлом матче баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Кал Стэйт Фуллертон Титанс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Кал Стэйт Фуллертон Титанс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 31-го декабря 2021 года сыграет матч против БК Кал Стэйт Фуллертон Титанс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 06:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Кал Стэйт Фуллертон Титанс: снова ждем результативной игры

Прошлый матч баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Кал Стэйт Фуллертон Титанс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Кал Стэйт Фуллертон Титанс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Кал Стэйт Фуллертон Титанс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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