Прогноз Техас Сан-Антонио Роадраннерс (жен) — Миддл Теннесси Блю Райдерс (жен) (31 декабря), ставки и коэффициенты

Техас Сан-Антонио Роадраннерс (жен) — Миддл Теннесси Блю Райдерс (жен). Прогноз, ставки на матч (31.12.21)

31 декабря в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Техас Сан-Антонио Роадраннерс (жен) примет соперника по национальному первенству Миддл Теннесси Блю Райдерс (жен).



В 04:00 по Москве болельщики баскетбольных клубов Техас Сан-Антонио Роадраннерс (жен) и Миддл Теннесси Блю Райдерс (жен) займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 31 декабря, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс (жен) в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Техас Сан-Антонио Роадраннерс (жен) — Миддл Теннесси Блю Райдерс (жен):

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Техас Сан-Антонио Роадраннерс (жен) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Миддл Теннесси Блю Райдерс (жен). Данный поединок будет сыгран 31 декабря, а по московскому времени его начало состоится в 04:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Миддл Теннесси Блю Райдерс (жен) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Техас Сан-Антонио Роадраннерс (жен)

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Техас Сан-Антонио Роадраннерс (жен) не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Техас Сан-Антонио Роадраннерс (жен) придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Техас Сан-Антонио Роадраннерс (жен) ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Миддл Теннесси Блю Райдерс (жен)

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Миддл Теннесси Блю Райдерс (жен) на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс (жен) пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс (жен) и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

WNCAA, Техас Сан-Антонио Роадраннерс (жен) — Миддл Теннесси Блю Райдерс (жен)

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Техас Сан-Антонио Роадраннерс (жен) — Миддл Теннесси Блю Райдерс (жен), который организаторы собираются провести 31 декабря. По московскому времени начало данной игры будет в 04:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Техас Сан-Антонио Роадраннерс (жен).



Техас Сан-Антонио Роадраннерс (жен) — Миддл Теннесси Блю Райдерс (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (31.12.21)

Техас Сан-Антонио Роадраннерс (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Техас Сан-Антонио Роадраннерс (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Техас Сан-Антонио Роадраннерс (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Техас Сан-Антонио Роадраннерс (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Миддл Теннесси Блю Райдерс (жен)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс (жен) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс (жен) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Техас Сан-Антонио Роадраннерс (жен) — Миддл Теннесси Блю Райдерс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 31 декабря, и в его рамках состоится поединок Техас Сан-Антонио Роадраннерс (жен) — Миддл Теннесси Блю Райдерс (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 04:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Техас Сан-Антонио Роадраннерс (жен) — Миддл Теннесси Блю Райдерс (жен): единоборств будет много, набранных очков — нет

Прошлый матч баскетбольный клуб Техас Сан-Антонио Роадраннерс (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Техас Сан-Антонио Роадраннерс (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Техас Сан-Антонио Роадраннерс (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Техас Сан-Антонио Роадраннерс (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Миддл Теннесси Блю Райдерс (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Миддл Теннесси Блю Райдерс (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Техас Сан-Антонио Роадраннерс (жен) — Миддл Теннесси Блю Райдерс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Техас Сан-Антонио Роадраннерс (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Техас Сан-Антонио Роадраннерс (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Техас Сан-Антонио Роадраннерс (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Миддл Теннесси Блю Райдерс (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Миддл Теннесси Блю Райдерс (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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