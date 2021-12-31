Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) — Нортерн Нью-Мексико (жен). Прогноз, ставки на матч(01.01.22)

Прогноз Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) — Нортерн Нью-Мексико (жен) (01 января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) — Нортерн Нью-Мексико (жен) 01-го января 2022 года

01-го января 2022 года в 04:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NAIA, в котором на своей площадке местный клуб Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) примет соперника по национальному первенству Нортерн Нью-Мексико (жен).



В 04:45 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) – Нортерн Нью-Мексико (жен), где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 01-го января 2022 года, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Нортерн Нью-Мексико (жен).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) — Нортерн Нью-Мексико (жен):

Баскетбольный поединок Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) — Нортерн Нью-Мексико (жен) состоится 01-го января 2022 года в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 04:45 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Нортерн Нью-Мексико (жен)

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Нортерн Нью-Мексико (жен) на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Нортерн Нью-Мексико (жен) пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Нортерн Нью-Мексико (жен) и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

NAIA, Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) — Нортерн Нью-Мексико (жен)

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) наконец-то возвращаются домой, а 01-го января 2022 года им уже необходимо сыграть поединок против БК Нортерн Нью-Мексико (жен). На площадке игроки обеих команд появятся в 04:45 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) — Нортерн Нью-Мексико (жен). Прогноз, ставки на матч(01.01.22)

Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен)

В последние годы Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Нортерн Нью-Мексико (жен)

Два года назад баскетбольный клуб Нортерн Нью-Мексико (жен) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Нортерн Нью-Мексико (жен) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) — Нортерн Нью-Мексико (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 01-го января 2022 года сыграет матч против БК Нортерн Нью-Мексико (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:45 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) — Нортерн Нью-Мексико (жен): соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Нортерн Нью-Мексико (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Нортерн Нью-Мексико (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Нортерн Нью-Мексико (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) — Нортерн Нью-Мексико (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Нортерн Нью-Мексико (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Нортерн Нью-Мексико (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Нортерн Нью-Мексико (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.