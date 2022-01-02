Прогноз Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз — Ратгерс Скарлет Найтс (02.01.2022), ставки и коэффициенты

Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз — Ратгерс Скарлет Найтс. Прогноз, ставки на матч. NCAA (02.01.22)

02 января в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз примет соперника по национальному первенству Ратгерс Скарлет Найтс.



Главный тренер баскетбольного клуба Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 02 января хозяевам предстоит у себя дома принимать Ратгерс Скарлет Найтс. Игра, которая начнется в 01:00 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз — Ратгерс Скарлет Найтс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз — Ратгерс Скарлет Найтс состоится 02 января в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 01:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз

В этом сезоне баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз вообще лидирует в чемпионате.



Ратгерс Скарлет Найтс

Президент баскетбольного клуба Ратгерс Скарлет Найтс ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Ратгерс Скарлет Найтс сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Ратгерс Скарлет Найтс в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

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Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз — Ратгерс Скарлет Найтс, несмотря на то, что он должен пройти только 02 января. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 01:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз — Ратгерс Скарлет Найтс (02 января), ставки и коэффициенты

Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз

В этом сезоне баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Ратгерс Скарлет Найтс

В прошлом месяце баскетбольный клуб Ратгерс Скарлет Найтс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Ратгерс Скарлет Найтс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз — Ратгерс Скарлет Найтс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз — Ратгерс Скарлет Найтс, который должен пройти 02 января в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 01:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз — Ратгерс Скарлет Найтс: в ожидании «трёхочковых бросков»

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Ратгерс Скарлет Найтс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Ратгерс Скарлет Найтс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Ратгерс Скарлет Найтс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз — Ратгерс Скарлет Найтс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В последнее время баскетбольный клуб Ратгерс Скарлет Найтс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Ратгерс Скарлет Найтс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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