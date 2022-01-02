Прогноз Финикс Санз (NBA GURU) — Лос-Анджелес Клипперс (HYPONSAKI) (02-го января), ставки и коэффициенты

Финикс Санз (NBA GURU) — Лос-Анджелес Клипперс (HYPONSAKI). Прогноз, ставки на матч (02.01.22)

02-го января в 22:12 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Финикс Санз (NBA GURU) примет соперника по национальному первенству Лос-Анджелес Клипперс (HYPONSAKI).



В 22:12 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Финикс Санз (NBA GURU) – Лос-Анджелес Клипперс (HYPONSAKI), где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 02-го января, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Лос-Анджелес Клипперс (HYPONSAKI).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Финикс Санз (NBA GURU) — Лос-Анджелес Клипперс (HYPONSAKI):

Поединок между баскетбольными клубами Финикс Санз (NBA GURU) и Лос-Анджелес Клипперс (HYPONSAKI) собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 02-го января. Ее начало будет в 22:12 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Финикс Санз (NBA GURU)

Сейчас баскетбольный клуб Финикс Санз (NBA GURU) демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Финикс Санз (NBA GURU) демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Лос-Анджелес Клипперс (HYPONSAKI)

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (HYPONSAKI) пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Лос-Анджелес Клипперс (HYPONSAKI) сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

«Финикс Санз (NBA GURU)» — «Лос-Анджелес Клипперс (HYPONSAKI)»: прогноз автора

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Финикс Санз (NBA GURU) — Лос-Анджелес Клипперс (HYPONSAKI), запланированного на 02-го января. На площадке игроки обеих команд появятся в 22:12 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Финикс Санз (NBA GURU) и Лос-Анджелес Клипперс (HYPONSAKI) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Финикс Санз (NBA GURU).



Прогноз и ставка на матч Финикс Санз (NBA GURU) — Лос-Анджелес Клипперс (HYPONSAKI) 02-го января

Финикс Санз (NBA GURU)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Финикс Санз (NBA GURU) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Лос-Анджелес Клипперс (HYPONSAKI)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (HYPONSAKI) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (HYPONSAKI) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Финикс Санз (NBA GURU) — Лос-Анджелес Клипперс (HYPONSAKI) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Финикс Санз (NBA GURU) — Лос-Анджелес Клипперс (HYPONSAKI), который должен пройти 02-го января в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 22:12 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Финикс Санз (NBA GURU) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Финикс Санз (NBA GURU) — Лос-Анджелес Клипперс (HYPONSAKI): гости способны удивить фаворита

Баскетбольный клуб Финикс Санз (NBA GURU) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Финикс Санз (NBA GURU) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (HYPONSAKI) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (HYPONSAKI) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (HYPONSAKI) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Финикс Санз (NBA GURU) — Лос-Анджелес Клипперс (HYPONSAKI). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Финикс Санз (NBA GURU) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Финикс Санз (NBA GURU) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Финикс Санз (NBA GURU) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

Три года назад у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (HYPONSAKI) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (HYPONSAKI) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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