Макдональд/Опелка — Дэниэлл/Кудла: снова ждем результативной игры

Прогноз Макдональд/Опелка — Дэниэлл/Кудла (04.01.2022), ставки и коэффициенты

Макдональд/Опелка — Дэниэлл/Кудла (04-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

04-го января 2022 года в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Макдональд/Опелка , а противостоять в этом поединке будет Дэниэлл/Кудла.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Макдональд/Опелка — Дэниэлл/Кудла, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 04-го января 2022 года, а его начало по МСК будет в 03:30. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Макдональд/Опелка. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Макдональд/Опелка — Дэниэлл/Кудла. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 03:30 по Москве Макдональд/Опелка выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Дэниэлл/Кудла. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 04-го января 2022 года. Макдональд/Опелка не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Макдональд/Опелка

По непонятным причинам Макдональд/Опелка в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Макдональд/Опелка теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Макдональд/Опелка занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Макдональд/Опелка играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Макдональд/Опелка имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Дэниэлл/Кудла

Дэниэлл/Кудла имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Дэниэлл/Кудла уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Дэниэлл/Кудла умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Дэниэлл/Кудла обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Дэниэлл/Кудла проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч Макдональд/Опелка — Дэниэлл/Кудла

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Прогноз и ставка на матч Макдональд/Опелка — Дэниэлл/Кудла 04-го января 2022 года

Макдональд/Опелка

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Макдональд/Опелка, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Макдональд/Опелка уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Макдональд/Опелка старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Макдональд/Опелка, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Макдональд/Опелка не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Макдональд/Опелка все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Макдональд/Опелка точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Дэниэлл/Кудла

Выступать в зале Дэниэлл/Кудла не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Дэниэлл/Кудла старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Дэниэлл/Кудла принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Дэниэлл/Кудла демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Дэниэлл/Кудла даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Дэниэлл/Кудла хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Макдональд/Опелка — Дэниэлл/Кудла Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Макдональд/Опелка и Дэниэлл/Кудла, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Макдональд/Опелка и Дэниэлл/Кудла играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Макдональд/Опелка, и Дэниэлл/Кудла неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Макдональд/Опелка — Дэниэлл/Кудла: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Макдональд/Опелка имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Макдональд/Опелка и Дэниэлл/Кудла отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Дэниэлл/Кудла в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Макдональд/Опелка превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Дэниэлл/Кудла сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Макдональд/Опелка гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Макдональд/Опелка — Дэниэлл/Кудла. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Макдональд/Опелка и Дэниэлл/Кудла сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Макдональд/Опелка, и Дэниэлл/Кудла будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-504558-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-vatutinforti-gertsritshard-04-01-22/