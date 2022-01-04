Прогноз Соррибес-Тормо/Флипкенс — Кравчук/Макхэйл (05 января), ставки и коэффициенты

Соррибес-Тормо/Флипкенс — Кравчук/Макхэйл. Прогноз, ставки на матч (05.01.22)

05-го января 2022 года в 07:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Соррибес-Тормо/Флипкенс , а противостоять в этом поединке будет Кравчук/Макхэйл.



Судья теннисного матча Соррибес-Тормо/Флипкенс — Кравчук/Макхэйл должен дать знак о старте игры в 07:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 05-го января 2022 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Соррибес-Тормо/Флипкенс и Кравчук/Макхэйл более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Соррибес-Тормо/Флипкенс имеет четыре победы, то Кравчук/Макхэйл может похвастаться лишь двумя победами.



Соррибес-Тормо/Флипкенс — Кравчук/Макхэйл. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 05-го января 2022 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Соррибес-Тормо/Флипкенс — Кравчук/Макхэйл вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Соррибес-Тормо/Флипкенс и Кравчук/Макхэйл не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 07:30 по МСК.

Соррибес-Тормо/Флипкенс

Соррибес-Тормо/Флипкенс отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Соррибес-Тормо/Флипкенс проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Соррибес-Тормо/Флипкенс проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Соррибес-Тормо/Флипкенс играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Соррибес-Тормо/Флипкенс больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Кравчук/Макхэйл

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Кравчук/Макхэйлв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Кравчук/Макхэйл играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Кравчук/Макхэйл держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Кравчук/Макхэйл демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Кравчук/Макхэйл находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Соррибес-Тормо/Флипкенс — Кравчук/Макхэйл

Длительное время Соррибес-Тормо/Флипкенс и Кравчук/Макхэйл не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Соррибес-Тормо/Флипкенс и Кравчук/Макхэйл. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Прогноз и ставка на матч Соррибес-Тормо/Флипкенс — Кравчук/Макхэйл 05-го января 2022 года

Соррибес-Тормо/Флипкенс

На данном турнире Соррибес-Тормо/Флипкенс выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Соррибес-Тормо/Флипкенс выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Соррибес-Тормо/Флипкенс допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Соррибес-Тормо/Флипкенс особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Соррибес-Тормо/Флипкенс, это умение играть на травяных кортах.

Кравчук/Макхэйл

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Кравчук/Макхэйл все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Кравчук/Макхэйл сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Кравчук/Макхэйл все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Кравчук/Макхэйл предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Соррибес-Тормо/Флипкенс — Кравчук/Макхэйл Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Соррибес-Тормо/Флипкенс и Кравчук/Макхэйл. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Соррибес-Тормо/Флипкенс — Кравчук/Макхэйл: снова ждем результативной игры

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Соррибес-Тормо/Флипкенс и Кравчук/Макхэйл, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Соррибес-Тормо/Флипкенс сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Кравчук/Макхэйл имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Соррибес-Тормо/Флипкенс – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Соррибес-Тормо/Флипкенс и Кравчук/Макхэйл на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Соррибес-Тормо/Флипкенс — Кравчук/Макхэйл. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Соррибес-Тормо/Флипкенс и Кравчук/Макхэйл букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Соррибес-Тормо/Флипкенс и Кравчук/Макхэйл проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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