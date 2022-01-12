Иманиси/Ханатани — Ласкутова/Остлунд. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.01.22)

Прогноз Иманиси/Ханатани — Ласкутова/Остлунд (13 января), ставки и коэффициенты

Иманиси/Ханатани — Ласкутова/Остлунд (13-го января), ставки и коэффициенты

13-го января в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Иманиси/Ханатани , а противостоять в этом поединке будет Ласкутова/Остлунд.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Иманиси/Ханатани — Ласкутова/Остлунд можно будет вплоть до 17:30 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 13-го января. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Иманиси/Ханатани и Ласкутова/Остлунд еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Иманиси/Ханатани — Ласкутова/Остлунд. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 13-го января встречаются Иманиси/Ханатани и Ласкутова/Остлунд. Начало поединка запланировано на 17:30 по МСК. Иманиси/Ханатани является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Иманиси/Ханатани

Этот турнир Иманиси/Ханатани проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Иманиси/Ханатани может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Иманиси/Ханатани однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Иманиси/Ханатани имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Иманиси/Ханатани левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Иманиси/Ханатани хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Ласкутова/Остлунд

На этом турнире Ласкутова/Остлунд играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Ласкутова/Остлунд все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Ласкутова/Остлунд не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Ласкутова/Остлунд уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Ласкутова/Остлунд на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Ласкутова/Остлунд пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Иманиси/Ханатани и Ласкутова/Остлунд впервые будут встречаться между собой. Если Иманиси/Ханатани уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Ласкутова/Остлунд пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Иманиси/Ханатани демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Иманиси/Ханатани – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Иманиси/Ханатани — Ласкутова/Остлунд. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.01.22)

Иманиси/Ханатани

В этом сезоне Иманиси/Ханатани демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Иманиси/Ханатани уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Иманиси/Ханатани любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Иманиси/Ханатани часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Иманиси/Ханатани умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Ласкутова/Остлунд

Этот сезон Ласкутова/Остлунд проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Ласкутова/Остлунд снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Ласкутова/Остлунд слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Ласкутова/Остлунд допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Иманиси/Ханатани — Ласкутова/Остлунд Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Иманиси/Ханатани и Ласкутова/Остлунд начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Иманиси/Ханатани и Ласкутова/Остлунд показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Иманиси/Ханатани и Ласкутова/Остлунд провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Иманиси/Ханатани и Ласкутова/Остлунд действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Иманиси/Ханатани — Ласкутова/Остлунд: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Иманиси/Ханатани имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Иманиси/Ханатани и Ласкутова/Остлунд отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Ласкутова/Остлунд в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Иманиси/Ханатани превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Ласкутова/Остлунд сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Иманиси/Ханатани гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Иманиси/Ханатани — Ласкутова/Остлунд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Иманиси/Ханатани и Ласкутова/Остлунд сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Иманиси/Ханатани, и Ласкутова/Остлунд будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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