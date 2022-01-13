Алвес/Хуэртас дель Пино — Видал Асорин/Дутра Да Силва. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.01.22)

Прогноз Алвес/Хуэртас дель Пино — Видал Асорин/Дутра Да Силва (13.01.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Алвес/Хуэртас дель Пино — Видал Асорин/Дутра Да Силва 13.01.2022

13.01.2022 в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Алвес/Хуэртас дель Пино , а противостоять в этом поединке будет Видал Асорин/Дутра Да Силва.



13.01.2022 пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Алвес/Хуэртас дель Пино и Видал Асорин/Дутра Да Силва. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 19:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Алвес/Хуэртас дель Пино может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Алвес/Хуэртас дель Пино — Видал Асорин/Дутра Да Силва. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Алвес/Хуэртас дель Пино — Видал Асорин/Дутра Да Силва, которая пройдет 13.01.2022 в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 19:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Алвес/Хуэртас дель Пино

Этот турнир Алвес/Хуэртас дель Пино проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Алвес/Хуэртас дель Пино может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Алвес/Хуэртас дель Пино однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Алвес/Хуэртас дель Пино имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Алвес/Хуэртас дель Пино левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Алвес/Хуэртас дель Пино хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Видал Асорин/Дутра Да Силва

Нынешняя форма, которую демонстрирует Видал Асорин/Дутра Да Силва еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Видал Асорин/Дутра Да Силва постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Видал Асорин/Дутра Да Силва пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Видал Асорин/Дутра Да Силва не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Видал Асорин/Дутра Да Силва не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Алвес/Хуэртас дель Пино — Видал Асорин/Дутра Да Силва. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Алвес/Хуэртас дель Пино и Видал Асорин/Дутра Да Силва. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Алвес/Хуэртас дель Пино — Видал Асорин/Дутра Да Силва. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.01.22)

Алвес/Хуэртас дель Пино

Алвес/Хуэртас дель Пино не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Алвес/Хуэртас дель Пино любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Алвес/Хуэртас дель Пино умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Алвес/Хуэртас дель Пино не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Алвес/Хуэртас дель Пино умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Видал Асорин/Дутра Да Силва

Этот сезон Видал Асорин/Дутра Да Силва проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Видал Асорин/Дутра Да Силва снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Видал Асорин/Дутра Да Силва слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Видал Асорин/Дутра Да Силва допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Алвес/Хуэртас дель Пино — Видал Асорин/Дутра Да Силва Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Алвес/Хуэртас дель Пино и Видал Асорин/Дутра Да Силва, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Алвес/Хуэртас дель Пино и Видал Асорин/Дутра Да Силва играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Алвес/Хуэртас дель Пино, и Видал Асорин/Дутра Да Силва неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Алвес/Хуэртас дель Пино — Видал Асорин/Дутра Да Силва: соперники не будут долго запрягать

Алвес/Хуэртас дель Пино и Видал Асорин/Дутра Да Силва которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Алвес/Хуэртас дель Пино имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Видал Асорин/Дутра Да Силва хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Алвес/Хуэртас дель Пино. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Видал Асорин/Дутра Да Силва умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Алвес/Хуэртас дель Пино довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Видал Асорин/Дутра Да Силва вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Алвес/Хуэртас дель Пино.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алвес/Хуэртас дель Пино — Видал Асорин/Дутра Да Силва. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Алвес/Хуэртас дель Пино и Видал Асорин/Дутра Да Силва.



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