Техас Арлингтон Маверикс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз. Прогноз, ставки на матч(14.01.22)

Прогноз Техас Арлингтон Маверикс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз (14.01.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Техас Арлингтон Маверикс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз 14-го января

14-го января в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Техас Арлингтон Маверикс примет соперника по национальному первенству Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз.



Болельщики баскетбольного клуба Техас Арлингтон Маверикс очень любят матчи против БК Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 14-го января хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 04:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Техас Арлингтон Маверикс одержали три легкие победы.



Техас Арлингтон Маверикс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Техас Арлингтон Маверикс намерены 14-го января поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 04:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Техас Арлингтон Маверикс

Пока баскетбольному клубу Техас Арлингтон Маверикс никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба Техас Арлингтон Маверикс показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч Техас Арлингтон Маверикс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Техас Арлингтон Маверикс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз, запланированного на 14-го января. На площадке игроки обеих команд появятся в 04:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Техас Арлингтон Маверикс и Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Техас Арлингтон Маверикс.



Техас Арлингтон Маверикс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз. Прогноз, ставки на матч(14.01.22)

Техас Арлингтон Маверикс

Сейчас баскетбольный клуб Техас Арлингтон Маверикс демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Техас Арлингтон Маверикс играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Техас Арлингтон Маверикс вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз

Два года назад баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Техас Арлингтон Маверикс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Техас Арлингтон Маверикс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз, который должен пройти 14-го января в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 04:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Техас Арлингтон Маверикс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Техас Арлингтон Маверикс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз: в ожидании «трёхочковых бросков»

Прошлый матч баскетбольный клуб Техас Арлингтон Маверикс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Техас Арлингтон Маверикс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Техас Арлингтон Маверикс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Техас Арлингтон Маверикс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Техас Арлингтон Маверикс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Техас Арлингтон Маверикс является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Техас Арлингтон Маверикс проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Техас Арлингтон Маверикс нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat3-509013-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-yuzgu-atom-zhen-luch-zhen-13-01-22/