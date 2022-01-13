Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) — Чикаго Буллз (macmafin8). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.01.22)

Прогноз Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) — Чикаго Буллз (macmafin8) (13-го января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) — Чикаго Буллз (macmafin8) 13-го января

13-го января в 21:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K22, в котором на своей площадке местный клуб Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) примет соперника по национальному первенству Чикаго Буллз (macmafin8).



В 21:45 по Москве болельщики баскетбольных клубов Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) и Чикаго Буллз (macmafin8) займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 13-го января, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Чикаго Буллз (macmafin8) в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) — Чикаго Буллз (macmafin8):

Принципиальный баскетбольный поединок Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) — Чикаго Буллз (macmafin8) назначен на 13-го января, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 21:45 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana)

Сейчас баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Чикаго Буллз (macmafin8)

Прогресс баскетбольного клуба Чикаго Буллз (macmafin8) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Чикаго Буллз (macmafin8) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Чикаго Буллз (macmafin8) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

NBA 2K22, Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) — Чикаго Буллз (macmafin8)

Болельщики баскетбольного клуба Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) собираются 13-го января активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Чикаго Буллз (macmafin8). Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 21:45 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) — Чикаго Буллз (macmafin8). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.01.22)

Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Чикаго Буллз (macmafin8)

Два года назад баскетбольный клуб Чикаго Буллз (macmafin8) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Чикаго Буллз (macmafin8) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) — Чикаго Буллз (macmafin8) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 13-го января сыграет матч против БК Чикаго Буллз (macmafin8). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 21:45 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) — Чикаго Буллз (macmafin8): в ожидании «трёхочковых бросков»

В этом сезоне у баскетбольного клуба Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Чикаго Буллз (macmafin8) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Чикаго Буллз (macmafin8) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Чикаго Буллз (macmafin8) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Чикаго Буллз (macmafin8) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) — Чикаго Буллз (macmafin8). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Чикаго Буллз (macmafin8) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Чикаго Буллз (macmafin8) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Чикаго Буллз (macmafin8) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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