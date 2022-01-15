Барбора Крейчикова — Паула Бадоса Хиберт: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Барбора Крейчикова — Паула Бадоса Хиберт (15 января), ставки и коэффициенты

Барбора Крейчикова — Паула Бадоса Хиберт (15.01.2022), ставки и коэффициенты

15.01.2022 в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Барбора Крейчикова , а противостоять в этом поединке будет Паула Бадоса Хиберт.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 15.01.2022, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Барбора Крейчикова — Паула Бадоса Хиберт. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 09:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Барбора Крейчикова, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Барбора Крейчикова — Паула Бадоса Хиберт. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 09:00 по Москве Барбора Крейчикова выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Паула Бадоса Хиберт. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 15.01.2022. Барбора Крейчикова не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Барбора Крейчикова

В этом сезоне Барбора Крейчикова показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Барбора Крейчикова играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Барбора Крейчикова умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Барбора Крейчикова и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Барбора Крейчикова будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Барбора Крейчикова чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Паула Бадоса Хиберт

На этом турнире Паула Бадоса Хиберт выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Паула Бадоса Хиберт снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Паула Бадоса Хиберт чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Паула Бадоса Хиберт уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Паула Бадоса Хиберт зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

«Барбора Крейчикова» — «Паула Бадоса Хиберт»: прогноз автора

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Барбора Крейчикова и Паула Бадоса Хиберт. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Барбора Крейчикова — Паула Бадоса Хиберт (15.01.2022), ставки и коэффициенты

Барбора Крейчикова

На данном турнире Барбора Крейчикова выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Барбора Крейчикова выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Барбора Крейчикова допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Барбора Крейчикова особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Барбора Крейчикова, это умение играть на травяных кортах.

Паула Бадоса Хиберт

На этом турнире Паула Бадоса Хиберт играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Паула Бадоса Хиберт надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Паула Бадоса Хиберт находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Паула Бадоса Хиберт считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Барбора Крейчикова — Паула Бадоса Хиберт Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Барбора Крейчикова и Паула Бадоса Хиберт аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Барбора Крейчикова и Паула Бадоса Хиберт обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Барбора Крейчикова и Паула Бадоса Хиберт постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Барбора Крейчикова — Паула Бадоса Хиберт: андердог способен удивить фаворита

Барбора Крейчикова и Паула Бадоса Хиберт которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Барбора Крейчикова имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Паула Бадоса Хиберт хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Барбора Крейчикова. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Паула Бадоса Хиберт умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Барбора Крейчикова довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Паула Бадоса Хиберт вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Барбора Крейчикова.

СЕГОДНЯ МАТЧ Барбора Крейчикова — Паула Бадоса Хиберт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Барбора Крейчикова и Паула Бадоса Хиберт букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Барбора Крейчикова и Паула Бадоса Хиберт проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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