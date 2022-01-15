Прогноз Иокогама Экселленс — Тоёда Госей (15.01.2022), ставки и коэффициенты

Иокогама Экселленс — Тоёда Госей. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Японии (15.01.22)

15.01.2022 в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Японии, в котором на своей площадке местный клуб Иокогама Экселленс примет соперника по национальному первенству Тоёда Госей.



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Иокогама Экселленс и Тоёда Госей. Оно пройдет 15.01.2022, так что можно не сомневаться, что в 11:00 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Иокогама Экселленс — Тоёда Госей:

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Иокогама Экселленс — Тоёда Госей, запланированное на 15.01.2022. Поставить на матч можно будет до 11:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Тоёда Госей была еще пять лет назад.

Иокогама Экселленс

В этом сезоне баскетбольный клуб Иокогама Экселленс стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Иокогама Экселленс выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Иокогама Экселленс идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Иокогама Экселленс вообще лидирует в чемпионате.



Тоёда Госей

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Тоёда Госей потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Тоёда Госей сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Тоёда Госей не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Чемпионат Японии, Иокогама Экселленс — Тоёда Госей

Вплоть до 15.01.2022 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Иокогама Экселленс — Тоёда Госей. А так как начало встречи в 11:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Иокогама Экселленс практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Иокогама Экселленс — Тоёда Госей (15.01.2022), ставки и коэффициенты

Иокогама Экселленс

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Иокогама Экселленс начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Тоёда Госей

В прошлом матче баскетбольный клуб Тоёда Госей потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Тоёда Госей и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Тоёда Госей находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Иокогама Экселленс — Тоёда Госей Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 15.01.2022, и в его рамках состоится поединок Иокогама Экселленс — Тоёда Госей. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 11:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Иокогама Экселленс — Тоёда Госей: единоборств будет много, набранных очков — нет

Баскетбольный клуб Иокогама Экселленс очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Иокогама Экселленс очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Тоёда Госей все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Тоёда Госей также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Тоёда Госей продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Иокогама Экселленс — Тоёда Госей. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Иокогама Экселленс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Иокогама Экселленс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Иокогама Экселленс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Тоёда Госей находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Тоёда Госей сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Тоёда Госей действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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