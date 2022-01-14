Каи Лемстра — Адам Павлашек: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Каи Лемстра — Адам Павлашек (15 января), ставки и коэффициенты

Каи Лемстра — Адам Павлашек (15-го января), ставки и коэффициенты

15-го января в 07:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Каи Лемстра , а противостоять в этом поединке будет Адам Павлашек.



Каи Лемстра сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 15-го января придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Адам Павлашек. По Москве данный поединок начнется в 07:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Адам Павлашек, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Каи Лемстра — Адам Павлашек:

Каи Лемстра имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 15-го января нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Адам Павлашек. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 07:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Каи Лемстра имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Каи Лемстра

В этом сезоне Каи Лемстра показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Каи Лемстра играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Каи Лемстра умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Каи Лемстра и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Каи Лемстра будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Каи Лемстра чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Адам Павлашек

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Адам Павлашек на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Адам Павлашек демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Адам Павлашек имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Адам Павлашек намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Адам Павлашек не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Адам Павлашек будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Адам Павлашек и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Адам Павлашек умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Каи Лемстра» — «Адам Павлашек»: прогноз автора

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Каи Лемстра — Адам Павлашек (15-го января), ставки и коэффициенты

Каи Лемстра

В этом сезоне Каи Лемстра демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Каи Лемстра уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Каи Лемстра любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Каи Лемстра часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Каи Лемстра умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Адам Павлашек

Этот сезон Адам Павлашек проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Адам Павлашек снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Адам Павлашек слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Адам Павлашек допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Каи Лемстра — Адам Павлашек Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Каи Лемстра и Адам Павлашек, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Каи Лемстра и Адам Павлашек играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Каи Лемстра, и Адам Павлашек неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Каи Лемстра — Адам Павлашек: соперники не будут долго запрягать

Каи Лемстра и Адам Павлашек которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Каи Лемстра имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Адам Павлашек хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Каи Лемстра. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Адам Павлашек умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Каи Лемстра довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Адам Павлашек вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Каи Лемстра.

СЕГОДНЯ МАТЧ Каи Лемстра — Адам Павлашек. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Каи Лемстра и Адам Павлашек.



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