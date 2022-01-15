Винтер Лопес/Лопес Монтагуд — Апостол/Вёрнер: в ожидании «эйсов»

Прогноз Винтер Лопес/Лопес Монтагуд — Апостол/Вёрнер (15-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

Винтер Лопес/Лопес Монтагуд — Апостол/Вёрнер (15.01.2022), ставки и коэффициенты

15.01.2022 в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Винтер Лопес/Лопес Монтагуд , а противостоять в этом поединке будет Апостол/Вёрнер.



Буквально несколько дней назад Винтер Лопес/Лопес Монтагуд и Апостол/Вёрнер играли свои матчи, а теперь уже 15.01.2022 им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 13:30. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Винтер Лопес/Лопес Монтагуд имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Винтер Лопес/Лопес Монтагуд — Апостол/Вёрнер:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 15.01.2022, ведь именно в этот день на корте встречаются Винтер Лопес/Лопес Монтагуд и Апостол/Вёрнер. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 13:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Винтер Лопес/Лопес Монтагуд имеет на своем счету три победы, Апостол/Вёрнер может похвастаться четырьмя.

Винтер Лопес/Лопес Монтагуд

На данный момент Винтер Лопес/Лопес Монтагуд является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Винтер Лопес/Лопес Монтагуд поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Винтер Лопес/Лопес Монтагуд пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Винтер Лопес/Лопес Монтагуд слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Винтер Лопес/Лопес Монтагуд будет более тщательно готовиться к поединку.



Апостол/Вёрнер

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Апостол/Вёрнер теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Апостол/Вёрнер имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Апостол/Вёрнер испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Апостол/Вёрнер выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Апостол/Вёрнер занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Винтер Лопес/Лопес Монтагуд — Апостол/Вёрнер

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Винтер Лопес/Лопес Монтагуд и Апостол/Вёрнер. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Винтер Лопес/Лопес Монтагуд и Апостол/Вёрнер должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз и ставка на матч Винтер Лопес/Лопес Монтагуд — Апостол/Вёрнер 15.01.2022

Винтер Лопес/Лопес Монтагуд

Винтер Лопес/Лопес Монтагуд не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Винтер Лопес/Лопес Монтагуд любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Винтер Лопес/Лопес Монтагуд умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Винтер Лопес/Лопес Монтагуд не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Винтер Лопес/Лопес Монтагуд умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Апостол/Вёрнер

Апостол/Вёрнер лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Апостол/Вёрнер играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Апостол/Вёрнер начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Апостол/Вёрнер выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Апостол/Вёрнер сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Винтер Лопес/Лопес Монтагуд — Апостол/Вёрнер Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Винтер Лопес/Лопес Монтагуд и Апостол/Вёрнер, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Винтер Лопес/Лопес Монтагуд и Апостол/Вёрнер играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Винтер Лопес/Лопес Монтагуд, и Апостол/Вёрнер неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Винтер Лопес/Лопес Монтагуд — Апостол/Вёрнер: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Винтер Лопес/Лопес Монтагуд имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Винтер Лопес/Лопес Монтагуд и Апостол/Вёрнер отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Апостол/Вёрнер в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Винтер Лопес/Лопес Монтагуд превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Апостол/Вёрнер сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Винтер Лопес/Лопес Монтагуд гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Винтер Лопес/Лопес Монтагуд — Апостол/Вёрнер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Винтер Лопес/Лопес Монтагуд и Апостол/Вёрнер, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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