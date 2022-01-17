Марлон Ванкан — Джесси Де Ягер: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Марлон Ванкан — Джесси Де Ягер (18 января), ставки и коэффициенты

Марлон Ванкан — Джесси Де Ягер (18-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

18-го января 2022 года в 09:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Марлон Ванкан , а противостоять в этом поединке будет Джесси Де Ягер.



Так как Марлон Ванкан в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Джесси Де Ягер, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 18-го января 2022 года. Но, доказать обратное Марлон Ванкан все же сможет в 09:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Марлон Ванкан — Джесси Де Ягер:

Марлон Ванкан имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 18-го января 2022 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Джесси Де Ягер. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 09:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Марлон Ванкан имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Марлон Ванкан

В этом сезоне Марлон Ванкан показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Марлон Ванкан сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Марлон Ванкан еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Марлон Ванкан обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Марлон Ванкан играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Марлон Ванкан любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Джесси Де Ягер

На этом турнире Джесси Де Ягер играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Джесси Де Ягер все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Джесси Де Ягер не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Джесси Де Ягер уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Джесси Де Ягер на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Джесси Де Ягер пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Марлон Ванкан» — «Джесси Де Ягер»: прогноз автора

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Марлон Ванкан — Джесси Де Ягер (18-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

Марлон Ванкан

На данном турнире Марлон Ванкан выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Марлон Ванкан выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Марлон Ванкан допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Марлон Ванкан особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Марлон Ванкан, это умение играть на травяных кортах.

Джесси Де Ягер

Несмотря на свой молодой возраст, Джесси Де Ягер демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Джесси Де Ягер уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Джесси Де Ягер станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Джесси Де Ягер, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Джесси Де Ягер умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Джесси Де Ягер имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Марлон Ванкан — Джесси Де Ягер Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Марлон Ванкан и Джесси Де Ягер аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Марлон Ванкан и Джесси Де Ягер обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Марлон Ванкан и Джесси Де Ягер постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Марлон Ванкан — Джесси Де Ягер: кто пройдет в следующий раунд?

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Марлон Ванкан и Джесси Де Ягер, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Марлон Ванкан сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Джесси Де Ягер имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Марлон Ванкан – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Марлон Ванкан и Джесси Де Ягер на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Марлон Ванкан — Джесси Де Ягер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Марлон Ванкан и Джесси Де Ягер букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Марлон Ванкан и Джесси Де Ягер проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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