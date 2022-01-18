Прогноз Баттаглино/Ингарао — Тадзима/Уесуги (18.01.2022), ставки и коэффициенты

Баттаглино/Ингарао — Тадзима/Уесуги. Прогноз, ставки на матч. ITF (18.01.22)

18 января в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Баттаглино/Ингарао , а противостоять в этом поединке будет Тадзима/Уесуги.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Баттаглино/Ингарао — Тадзима/Уесуги можно будет вплоть до 15:30 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 18 января. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Баттаглино/Ингарао и Тадзима/Уесуги еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Баттаглино/Ингарао — Тадзима/Уесуги. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

18 января пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Баттаглино/Ингарао — Тадзима/Уесуги. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 15:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Тадзима/Уесуги, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Тадзима/Уесуги выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Баттаглино/Ингарао

В этом сезоне Баттаглино/Ингарао имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Баттаглино/Ингарао может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Баттаглино/Ингарао еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Тадзима/Уесуги

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Тадзима/Уесуги на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Тадзима/Уесуги демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Тадзима/Уесуги имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Тадзима/Уесуги намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Тадзима/Уесуги не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Тадзима/Уесуги будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Тадзима/Уесуги и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Тадзима/Уесуги умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Баттаглино/Ингарао — Тадзима/Уесуги

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Баттаглино/Ингарао и Тадзима/Уесуги. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Баттаглино/Ингарао и Тадзима/Уесуги продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Баттаглино/Ингарао — Тадзима/Уесуги (18 января), ставки и коэффициенты

Баттаглино/Ингарао

На данном турнире Баттаглино/Ингарао выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Баттаглино/Ингарао выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Баттаглино/Ингарао допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Баттаглино/Ингарао особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Баттаглино/Ингарао, это умение играть на травяных кортах.

Тадзима/Уесуги

Несмотря на свой молодой возраст, Тадзима/Уесуги демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Тадзима/Уесуги уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Тадзима/Уесуги станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Тадзима/Уесуги, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Тадзима/Уесуги умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Тадзима/Уесуги имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Баттаглино/Ингарао — Тадзима/Уесуги Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Баттаглино/Ингарао и Тадзима/Уесуги начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Баттаглино/Ингарао и Тадзима/Уесуги показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Баттаглино/Ингарао и Тадзима/Уесуги провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Баттаглино/Ингарао и Тадзима/Уесуги действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Баттаглино/Ингарао — Тадзима/Уесуги: погода помешает показать хороший теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Баттаглино/Ингарао и Тадзима/Уесуги, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Баттаглино/Ингарао сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Тадзима/Уесуги имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Баттаглино/Ингарао – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Баттаглино/Ингарао и Тадзима/Уесуги на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Баттаглино/Ингарао — Тадзима/Уесуги. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Баттаглино/Ингарао и Тадзима/Уесуги.



http://evolvegame.ru/cat2-511187-klaasenmaklahlan-middelkoposvald-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-otkrytyy-chempionat-avstralii-19-01-22/