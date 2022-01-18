Янг Бойз — Сьон: единоборств будет много, голов — нет

Ставки на матч Янг Бойз – Сьон, прогноз на футбол от 18.01.22

«Янг Бойз» – «Сьон». 18.01.22. Прогноз и ставки на матч

Футбольный матч Янг Бойз — Сьон будет завершать тур национального первенства, и пройдет данный поединок в 18-го января 2022 года, так что посетить его сможет большое количество болельщиков. Для этого организаторы турнира даже специально сдвинули начало матча до 18:00 по МСК. В последних десяти матчах лучше проявили себя футболисты клуба Янг Бойз, одержавшие пять побед при трех поражениях, но в поединке этого сезона ФК Сьон одержал победу со счетом 4-1.



Букмекеры предложили большой выбор ставок на футбольный матч, в котором соперниками будут команда Янг Бойз и команда Сьон. Эти клубы давно ведут непримиримую борьбу в чемпионате, а в последние годы их противостояние вышло на новый уровень, так как сейчас эти команды одни из основных претендентов на борьбу за золотые медали футбольного первенства своей страны. Так что нас ждет горячее противостояние, в котором нашим прогнозистам наиболее вероятной ставкой видится ставка на тотал больше желтых карточек. Статистика показывает, что в матчах между собой соперники всегда действуют очень грубо, что будет способствовать проходу ставки. Конечно, команда Янг Бойз на порядок сильнее своих соперников, однако, на наш взгляд, букмекеры несколько занизили коэффициент на победу хозяев поля. И мы предлагаем здесь заиграть ставку на фору гостей. Вряд ли у команды Янг Бойз сейчас все настолько хорошо, чтобы хозяева смогли обыграть своих соперников с преимуществом в несколько голов. Да и команда Сьон уже далеко не такие мальчики для битья. Нет сомнений в том, что матч будет результативным, в составах обеих команд достаточно футболистов, которые умеют реализовывать голевые моменты. Пробитию тотала также будет способствовать то, что оба клуба действуют в атакующем стиле, поэтому ставка на тотал больше в этом матче выглядит вполне оправданным выбором.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Янг Бойз — Сьон:

Вероятность победы футбольного клуба Янг Бойз сопоставима с коэффициентом 1.39, а котировкой 6.15 букмекерские конторы оценили ФК Сьон. Шансы на ничейный результат составляют 5.15.

Прогноз на матч Янг Бойз – Сьон (Товарищеские матчи клубов, матч национального перевентсва, воскресенье, 18-го января 2022 года):Футбольный клуб Янг Бойз получил от букмекеров на свою победу котировку 1.39, а по коэффициенту 6.15 можно сделать ставку на выигрыш ФК Сьон. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Большой выбор ставок, предложенный букмекерами на матч команды Янг Бойз и команды Сьон, можно объяснить тем, что обе команды относят к элите современного футбола, и их противостояние – это матч, который, несомненно, привлечет внимание любителей футбола во всем мире. Команды тщательно готовятся к этому матчу, так как победа в нем позволит не только набрать три очка, необходимые для турнирной таблицы, но эта победа будет очень сильным моральным подспорьем, ведь победа, добытая в матчах с прямым конкурентом в борьбе за чемпионство – лучшее, о чем можно только мечтать. В плане кадровых потерь команды подходят к предстоящему матчу в отличной форме. Все ключевые футболисты готовы помочь клубу со стартовых минут матча, а наставники смогли приобрести на трансферном рынке еще ряд перспективных футболистов, которые могут усилить игру клубов со скамейки. Так что, с исполнителями у команды Янг Бойз и команды Сьон – полный порядок. Тактику наставники тоже не меняли по сравнению с прошлым сезоном. Действительно, зачем ломать и менять то, что приносит результат. Напомним, что оба клуба играют в атакующий футбол, причем, можно сказать, что даже в остро атакующий, когда вся команда может угрожать воротам соперника при быстром переходе из обороны в атаку, либо при стандартах. Это означает, что сегодня команды не будут отсиживаться в обороне, а постараются создать максимум голевых моментов.

Янг Бойз – Сьон 18.01.22

Футбольный поединок Янг Бойз — Сьон был перенесен на 18-го января 2022 года, так как он должен был состояться еще два месяца назад, но тогда арбитр отменил игру из-за сильного дождя. Теперь же футболисты выйдут на поле в 18:00 по московскому времени, и станет ясно, какая команда все же сильнее. Вначале сезона Янг Бойз и Сьон играли между собой, и тогда на табло была зафиксирована ничья со счетом 2-2, хотя хозяева поля вели в два мяча после завершения первого тайма.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В чемпионате страны команда Янг Бойз и команда Сьон всегда ведут борьбу только за высокие места в турнирной таблице. В текущем сезоне ситуация не изменилась. Оба клуба демонстрируют достойный футбол, обыгрывая своих соперников. Однако, по мнению экспертов нашего ресурса, в ближайшем матче клубам будет очень непросто добиться победы, так как команда Янг Бойз и команда Сьон – примерно равные соперники. Исходя из этого, мы думаем, что менеджерам и футболистам обеих команд придется постараться, чтобы предложить своим соперникам что-то необычное, благодаря чему можно будет праздновать успех в этом матче. По словам менеджеров обеих команд, команда Янг Бойз и команда Сьон подходят к очному противостоянию в оптимальных составах. Это означает, что на поле с первых минут игры будут присутствовать сильнейшие футболисты, от действий которых во многом зависит успех команд. Яркие индивидуальные противостояния известных футболистов – отличное украшение любого матча, а учитывая, что каждое касание мяча такими футболистами – несет потенциальную угрозу для ворот их соперников, мы думаем, что игра должна получиться зрелищной. Очные противостояния между командой Янг Бойз и командой Сьон всегда проходят в напряженной борьбе, так как не один из соперников не уступает друг другу в физической подготовке и мастерстве. В таких матчах важность своего поля уходит на второй план, так как в составе обеих команд достаточно мастеров высокого класса, которые могут демонстрировать отличный футбол на любом поле. Поэтому матч будет очень и очень интересным.



Прогноз Янг Бойз – Сьон (18-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

В линии букмекерских контор, по мнению экспертов нашего ресурса, верно отражены шансы команды Янг Бойз и команды Сьон на успех в очном противостоянии. Напомним, что эти команды встретятся в рамках очередного тура чемпионата, где будут определять сильнейшего. К этому матчу хозяева поля подходят в отличном настроении, у клуба нет серьезных кадровых потерь перед матчем, а статистика последних игр говорит о том, что команда Янг Бойз находится в прекрасной форме. Гости тоже показали хорошие результаты в последних матчах. Клуб добился важных побед, что позволило ему улучшить свои позиции в турнирной таблице. Однако для команды Сьон выездные матчи в нынешнем сезоне складываются не так хорошо, как игры на родном стадионе. В выездных матчах, по словам самих футболистов команды Сьон, они чувствуют себя не так уверенно, как в домашних стенах. Поэтому, сегодня наши эксперты рекомендуют ставить на победу команды Янг Бойз, так как хозяева поля сейчас находятся в отличной форме, а родные трибуны должны помочь клубу продемонстрировать отличный футбол и добиться победы. Общий тотал матча мы рекомендуем играть на больше, так как оба клуба действуют в атакующем стиле, поэтому в этом матче мы ждем много голов. Общий тотал нарушений и желтых карточек тоже следует играть на больше, так как эта встреча является принципиальной для обеих команд, следовательно, футболисты будут часто нарушать правила. А вот угловые мы рассматриваем на меньше, так как команда Янг Бойз и команда Сьон не так часто задействуют фланги при атаках.

Янг Бойз

В межсезонье руководство футбольного клуба Янг Бойз не смогло удержать многих своих лидеров, которые начали покидать команду, как только у нее появились финансовые трудности. В составе осталось мало опытных игроков, так что нынешний главный тренер вынужден задействовать на футбольном поле игроков из молодежной академии, для которых этот сезон является дебютным в высшем дивизионе. Так что, если ранее футбольный клуб Янг Бойз был крепким середняком, то очень быстро он превратился в аутсайдера, и хозяева сейчас занимают последнюю строчку, не показывая обнадеживающей игры. Пока футбольный клуб Янг Бойз может похвастаться только двумя победами, а шансов на спасение от вылета практически нет, ведь у команды как самая дырявая оборона, так и самое малорезультативное нападение. За последних шесть туров удалось набрать всего одно очко, а смена наставника в прошлом месяце не принесла желаемого результата. В лазарете хозяев атакующий полузащитник и правый вингер.

Сьон

Из-за провального начала сезона длительное время футбольный клуб Сьон пребывал в зоне вылета, так что многие уже начали думать, что по завершении чемпионата ему грозит понижение в классе. Но, два месяца назад руководство сменило главного тренера, пригласив молодого амбициозного специалиста, с которым команда начала показывать более атакующий футбол, а не просто сидеть в обороне, надеясь на то, что удастся не пропустить. С данным наставником футбольный клуб Сьон сыграл восемь матчей, в которых потерпел только одно поражение, но зато одержав шесть побед. Это позволило гостям выбраться из зоны вылета, так что сейчас команда уже идет четырнадцатой, на четыре очка оторвавшись от аутсайдеров. Футболисты стали больше самоотдачи демонстрировать на поле, и это касается не только домашних, но и выездных матчей, где команда пытается грамотно действовать в обороне, но еще и постоянно атаковать. В лазарете ФК Сьон пребывают двое защитников, а также может пропустить игру левый вингер.

Интересные факты перед матчем Янг Бойз – Сьон

Наши эксперты полагают, что букмекеры выставили несколько завышенные коэффициенты на победу команды Сьон в матче с футболистами команды Янг Бойз. Хозяева поля уже решили все свои задачи в чемпионате. Несмотря на то, что у клуба есть неплохие шансы, чтобы занять высокое место в турнирной таблице, которое позволит ему выступать в престижном клубном турнире в будущем сезоне, президент клуба заявил, что у команды нет средств, чтобы разрываться на два турнира, да и с составом у хозяев поля намечаются определенные проблемы, так как уже летом клуб планирует продать ряд футболистов. В связи с этим, в следующих матчах, скорее всего, менеджер будет наигрывать молодежь, чтобы определиться с составом на будущий сезон. А вот у гостей полный порядок и с финансированием, и со скамейкой. В составе команды выступают высококлассные футболисты, и не менее высококлассные игроки могут усилить игру в любой момент со скамейки запасных. Из-за того, что клуб неудачно начал чемпионат, он пока не занял достойного места, гарантирующего участие в престижном клубном турнире. Глядя на календарь матчей команды Сьон, можно утверждать, что со своими соперниками команда должна разбираться без особых проблем. Исходя из этого, мы рекомендуем делать ставки на то, что команда Сьон победит в этом противостоянии. Также в этом матче мы ждем большого количества забитых мячей, так как оба клуба играют в атакующий футбол, поэтому вряд ли будут отсиживаться в обороне, а с первых минут начнут атаковать ворота друг друга. Общий тотал желтых карточек выставлен правильно, поэтому мы рекомендуем не делать ставок в этом направлении.

Триумфатором игры будет Янг Бойз — 1.39, в матче не будет победителей — 5.15, триумфатором игры будет Сьон — 6.15.



Янг Бойз — Сьон. Прогноз и ставки на матч. Товарищеские матчи клубов 18-го января 2022 года

Команда Янг Бойз и команда Сьон, которые примут участие в матче в ближайшем туре, выйдут на поле сильнейшими составами. Об этом стало известно со слов менеджеров команд, которые подтвердили, что у обеих команд еще остаются шансы на то, чтобы занять более высокие места в чемпионате, поэтому каждая игра – это отличный шанс улучшить свои турнирные позиции. Вообще, на старте сезона оба клуба являлись одними из претендентов на попадание в престижные клубные турниры. Однако по ряду причин эти команды забуксовали на старте чемпионата, поэтому теперь они вынуждены стараться наверстать упущенное в концовке. Букмекеры выкатили примерное равные коэффициенты на победу команды Янг Бойз и команды Сьон в этом матче, наши эксперты придерживаются такого же мнения, так как мы полагаем, что обеим командам необходим еще сезон для того чтобы закончить перестройку, и начать двигаться к намеченным целям. В связи с этим, мы полагаем, что участие в клубных турнирах в будущем году не пойдет на пользу ни одной, ни другой команде. Исходя из этого, наиболее вероятным исходом противостояния мы считаем ничью, на что и предлагаем делать ставки. Общий тотал голов матча мы рассматриваем на меньше. Так как оба соперника будут выступать сильнейшими составами, то они будут максимально собранно действовать в защите, да и сам матч будет проходить, скорее всего, в неспешном темпе, что исключает большое количество забитых голов. Общий тотал угловых в матче мы тоже рекомендуем играть на меньше, так как оба клуба атакуют через центр, практически не используя фланги. А вот нарушений и предупреждений в матче ожидается много, поэтому общий тотал этих статистических параметров мы рекомендуем заигрывать на больше.

«Янг Бойз»

Еще недавно футбольный клуб Янг Бойз находился на последнем месте в чемпионате, и не было никаких надежд, что удастся спастись от вылета. Но, после того как поменялся главный тренер, игра аутсайдера намного улучшилась, так что в пяти турах под его руководством было лишь одно поражение, причем от представителя ТОП-5 чемпионата, а в остальных матчах хозяева одержали две победы над более сильными соперниками и дважды сыграли вничью. Это позволило подняться с последнего места и футбольный клуб Янг Бойз даже покинул зону вылета, но остальных аутсайдеров команда опережает исключительно за счет лучшей разницы по забитым и пропущенным мячам. Главное, чтобы эффект от смены наставника продержался как можно дольше, тогда хозяева смогут набрать больше очков и отдалиться от опасной зоны. Но, даже, несмотря на то, что форма футбольного клуба Янг Бойз улучшилась, он все равно остается самой малозабивающей командой в чемпионате.



«Сьон»

С каждым сезоном футбольный клуб Сьон все хуже стартует, а на этот раз начало было просто провальным, ведь первыми очками получилось разжиться лишь в восьмом туре. По ходу этого сезона в команде было уже две тренерские отставки, а последний наставник все же смог немного улучшить игру, ведь если раньше гости находились на дне турнирной таблицы, то сейчас уже идут четырнадцатыми, немного опережая зону вылета. Правда, большинство очков набирается на домашней арене, а вот на выезде команда слишком много пропускает, да и забивает крайне редко. Тем не менее, с данным наставником футбольный клуб Сьон проиграл лишь один раз в шести турах, одержав две победы. Дисквалификация помешает сыграть левому и центральному полузащитникам, а в лазарете пребывают правый защитник и резервный голкипер.

Статистика и личные встречи

Футбольный матч, в котором примет участие команда Янг Бойз и команда Сьон не вызвал у наших экспертов особой сложности при прогнозировании. Дело в том, что между собой будут встречаться лидер чемпионата и аутсайдер. Если хозяева поля еще имеют отличные шансы на продолжение борьбы в чемпионате за золотые медали, то гости уже потеряли надежду на спасение, команда готовится к следующему сезону, который она начнет в низшей лиге. Исходя из этого, эксперты нашего портала не видят никаких проблем, которые могут возникнуть у хозяев поля в этом матче, в принципе, никаких сомнений в том, кто именно победит в этой игре у нас нет, осталось лишь определить, с каким преимуществом футболисты команды Янг Бойз одержат победу. Менеджер гостей говорил, что не собирается играть в оборонительный футбол со своими соперниками, так как в этом абсолютно нет необходимости, лучше сыграть на контратаках и постараться забить, чем весь матч жаться к своим воротам, не создав ни одного опасного момента, а потом все равно проиграть. Мы думаем, что игра будет идти на встречных курсах, и шансы на забитые мячи будут у футболистов обеих команд. Команда Янг Бойз непременно должна побеждать в этом матче, так как лучше соперника для сохранения лидирующих позиций в турнирной таблице и придумать нельзя. Помимо свои прогнозов на исход этого матча, эксперты нашего ресурса постарались предложить интересные прогнозы на статистику, кстати, ставки на статистику можно делать не только до, но и по ходу матча, что делать беттинг еще более удобным.

«Янг Бойз» — «Сьон»: кто фаворит грядущей встречи?

Янг Бойз — Сьон. Прогноз на футбол (18.01.22)

Менеджеры команды Янг Бойз и команды Сьон накануне матча сделали много громких заявлений. Напомним, что команда Янг Бойз и команда Сьон будут встречаться между собой в рамках чемпионата. Оба клуба сейчас ведут борьбу за возможность улучшить свои турнирные позиции и, в принципе, время для этого еще есть, так как в чемпионате еще достаточно матчей. К очному противостоянию клубы подходят без существенных потерь, да, раньше команды лишились некоторых футболистов, однако уже научились действовать без них. Преимущество родного поля – основной фактор, которые вынуждает букмекеров и экспертов нашего ресурса рассматривать хозяев поля фаворитами этого матча. В принципе, в текущем сезоне команда Сьон выступает ничуть не хуже, и вполне способна нанести неприятное поражение в родных стенах своим соперникам. Так что, в этом матче мы рекомендуем ждать начала игры, а потом, определившись с формой и готовность команд, делать ставки на победителя в этом матче. Общий тотал: здесь, скорее всего, лучше играть на больше. В составе команды Янг Бойз и команды Сьон достаточно футболистов, обладающих отличной индивидуальной техникой, которая может в любой момент привести к забитому голу. Нарушений и желтых карточек в матче тоже ожидается много, так как, вне зависимости от того, какая команда первой откроет счет в матче, футболисты будут грубо действовать друг против друга, провоцировать и симулировать, а все это способствует большому количеству желтых карточек. Так как обе команды используют фланги, и подают много угловых по статистике, то и здесь мы рекомендуем делать ставки на тотал больше угловых в этой игре.

Янг Бойз — Сьон: единоборств будет много, голов — нет

Все болельщики, несомненно, долго ждали старта противостояния команды Янг Бойз и команды Сьон. Напомним, что этот матч совсем скоро состоится в рамках футбольного чемпионата. Несмотря на то, что интрига в чемпионате практически утрачена, подобные противостояния существенно освежают чемпионат, заставляют болельщиков вновь вспоминать имена своих кумиров, рассказывая о том или ином удачно сыгранном эпизоде. Противостояния, подобные противостоянию команды Янг Бойз и команды Сьон – это классика современного футбола, так как эти команды – команды-легенды, очные встречи которых еще на протяжении многих лет будут собирать стадионы, пусть эти клубы уже и перестанут демонстрировать былой высокий уровень игры, а станут посредственными середняками чемпионата. Мы с нетерпением ждем начала этого матча, а также рекомендуем пользоваться нашими прогнозами для ставок. Вместе мы победим букмекеров, и сможет отлично заработать!

Футбольные аналитики отлично знают, что Янг Бойз и Сьон в этом сезоне хорошо играют в нападении, так что ставка в этой игре направлена на тотал мячей более 3.5.

Янг Бойз – Сьон: статистика и история личных встреч

Наши эксперты всегда стараются выбирать наиболее интересные с точки зрения зрелищности футбольные матчи для прогнозирования. В ближайшее время состоится матч между двумя футбольными клубами, которые показывают прекрасные результаты в нынешнем сезоне. Команда Янг Бойз и команда Сьон являются непримиримыми соперниками уже довольно длительное время. Вместе с этим, эти футбольные коллективы показывают просто потрясающий футбол в личных встречах. Матчи между этими футбольными клубами запоминаются надолго, так как футболисты играют с полной самоотдачей, старясь продемонстрировать максимум своих возможностей. Менеджеры команды тоже готовят сюрпризы друг другу, используя необычную тактику. В общем, на футбольном поле происходит настоящее шоу, от которого болельщики пребывают в неописуемом восторге. Чего-то подобного мы ждем и в этом матче. По словам менеджеров команд, все ключевые футболисты готовы принять участие в матче с первых минут встречи. Это означает, что сегодня болельщиков ждет непредсказуемая игра, так как лидеры команд могут придумать нестандартное решение в любой игровой ситуации. Наши эксперты приготовили прогнозы на этот матч, с ними можно детально ознакомиться ниже. Мы рекомендуем делать ставки на это противостояние не только до матча, но и во время игры, так как, возможно, букмекеры сделают неплохое предложение по высокому коэффициенту.