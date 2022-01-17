Ариас/Лайте — Виллануэва/Дескотте: снова ждем результативной игры

Прогноз Ариас/Лайте — Виллануэва/Дескотте (18.01.2022), ставки и коэффициенты

Ариас/Лайте — Виллануэва/Дескотте (18-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

18-го января 2022 года в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Ариас/Лайте , а противостоять в этом поединке будет Виллануэва/Дескотте.



18-го января 2022 года в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Ариас/Лайте — Виллануэва/Дескотте. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 20:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Ариас/Лайте и Виллануэва/Дескотте одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Ариас/Лайте — Виллануэва/Дескотте. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 18-го января 2022 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Ариас/Лайте — Виллануэва/Дескотте. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 20:00 по Москве, пока не начался поединок. Ариас/Лайте и Виллануэва/Дескотте еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Ариас/Лайте

В этом сезоне Ариас/Лайте показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Ариас/Лайте играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Ариас/Лайте умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Ариас/Лайте и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Ариас/Лайте будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Ариас/Лайте чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Виллануэва/Дескотте

На этом турнире Виллануэва/Дескотте играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Виллануэва/Дескотте все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Виллануэва/Дескотте не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Виллануэва/Дескотте уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Виллануэва/Дескотте на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Виллануэва/Дескотте пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Ариас/Лайте» — «Виллануэва/Дескотте»: прогноз автора

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Ариас/Лайте и Виллануэва/Дескотте являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Прогноз и ставка на матч Ариас/Лайте — Виллануэва/Дескотте 18-го января 2022 года

Ариас/Лайте

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Ариас/Лайте выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Ариас/Лайте всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Ариас/Лайте уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Ариас/Лайте занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Ариас/Лайте больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Ариас/Лайте имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Виллануэва/Дескотте

Виллануэва/Дескотте лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Виллануэва/Дескотте играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Виллануэва/Дескотте начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Виллануэва/Дескотте выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Виллануэва/Дескотте сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Ариас/Лайте — Виллануэва/Дескотте Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Ариас/Лайте и Виллануэва/Дескотте начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Ариас/Лайте и Виллануэва/Дескотте показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Ариас/Лайте и Виллануэва/Дескотте провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Ариас/Лайте и Виллануэва/Дескотте действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Ариас/Лайте — Виллануэва/Дескотте: снова ждем результативной игры

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Ариас/Лайте и Виллануэва/Дескотте, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Ариас/Лайте и Виллануэва/Дескотте уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ариас/Лайте — Виллануэва/Дескотте. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ариас/Лайте и Виллануэва/Дескотте сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ариас/Лайте, и Виллануэва/Дескотте будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-511113-ostende-igokea-prognoz-specialista-18-01-22/