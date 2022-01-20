Прогноз Александр Голинько — Артем Бардин (20.01.2022), ставки и коэффициенты

Александр Голинько — Артем Бардин. Прогноз, ставки на матч. Daily Pro Tour (20.01.22)

20-го января 2022 года в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Daily Pro Tour, в котором на корт выйдут Александр Голинько , а противостоять в этом поединке будет Артем Бардин.



Судья теннисного матча Александр Голинько — Артем Бардин должен дать знак о старте игры в 17:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 20-го января 2022 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Александр Голинько и Артем Бардин более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Александр Голинько имеет четыре победы, то Артем Бардин может похвастаться лишь двумя победами.



Александр Голинько — Артем Бардин. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Александр Голинько — Артем Бардин запланирован организаторами турнира на 20-го января 2022 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 17:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Александр Голинько и Артем Бардин встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Александр Голинько имеет три победы при одном поражении.

Александр Голинько

В этом сезоне Александр Голинько показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Александр Голинько играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Александр Голинько умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Александр Голинько и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Александр Голинько будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Александр Голинько чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Артем Бардин

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Артем Бардин имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Артем Бардин демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Артем Бардин не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Артем Бардин не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Daily Pro Tour, Александр Голинько — Артем Бардин

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Александр Голинько и Артем Бардин. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Александр Голинько и Артем Бардин продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Александр Голинько — Артем Бардин (20-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

Александр Голинько

К данному турниру Александр Голинько подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Александр Голинько находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Александр Голинько не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Александр Голинько старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Александр Голинько демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Артем Бардин

На этом турнире Артем Бардин играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Артем Бардин надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Артем Бардин находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Артем Бардин считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Александр Голинько — Артем Бардин Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Александр Голинько и Артем Бардин аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Александр Голинько и Артем Бардин обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Александр Голинько и Артем Бардин постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Александр Голинько — Артем Бардин: будет сделан акцент на атакующий теннис

Александр Голинько и Артем Бардин которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Александр Голинько имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Артем Бардин хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Александр Голинько. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Артем Бардин умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Александр Голинько довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Артем Бардин вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Александр Голинько.

СЕГОДНЯ МАТЧ Александр Голинько — Артем Бардин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Александр Голинько и Артем Бардин сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Александр Голинько, и Артем Бардин будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-512188-prognoz-na-match-bilim-bishkek-ska-mo-kr-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-20-01-22/