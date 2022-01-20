Бостон Селтикс (ZAAK) — Финикс Санз (AM). Прогноз, ставки на матч(20.01.22)

Прогноз Бостон Селтикс (ZAAK) — Финикс Санз (AM) (20.01.2022), ставки и коэффициенты

Бостон Селтикс (ZAAK) — Финикс Санз (AM) (20 января), ставки и коэффициенты

20 января в 16:38 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Бостон Селтикс (ZAAK) примет соперника по национальному первенству Финикс Санз (AM).



Болельщики баскетбольного клуба Бостон Селтикс (ZAAK) очень любят матчи против БК Финикс Санз (AM), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 20 января хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 16:38 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Бостон Селтикс (ZAAK) одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бостон Селтикс (ZAAK) — Финикс Санз (AM):

Баскетбольный поединок Бостон Селтикс (ZAAK) — Финикс Санз (AM) состоится 20 января в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 16:38 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Бостон Селтикс (ZAAK), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Бостон Селтикс (ZAAK)

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Бостон Селтикс (ZAAK) пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Бостон Селтикс (ZAAK) уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Финикс Санз (AM)

На данный момент баскетбольный клуб Финикс Санз (AM) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Финикс Санз (AM) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Финикс Санз (AM) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

«Бостон Селтикс (ZAAK)» — «Финикс Санз (AM)»: прогноз автора

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Бостон Селтикс (ZAAK) — Финикс Санз (AM), запланированного на 20 января. На площадке игроки обеих команд появятся в 16:38 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Бостон Селтикс (ZAAK) и Финикс Санз (AM) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Бостон Селтикс (ZAAK).



Бостон Селтикс (ZAAK) — Финикс Санз (AM). Прогноз, ставки на матч(20.01.22)

Бостон Селтикс (ZAAK)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Бостон Селтикс (ZAAK) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Бостон Селтикс (ZAAK) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Бостон Селтикс (ZAAK) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Бостон Селтикс (ZAAK) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Финикс Санз (AM)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Финикс Санз (AM) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Финикс Санз (AM) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Финикс Санз (AM) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Бостон Селтикс (ZAAK) — Финикс Санз (AM) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Бостон Селтикс (ZAAK) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 20 января сыграет матч против БК Финикс Санз (AM). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 16:38 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Бостон Селтикс (ZAAK) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Бостон Селтикс (ZAAK) — Финикс Санз (AM): в ожидании «трёхочковых бросков»

Прошлый матч баскетбольный клуб Бостон Селтикс (ZAAK) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Бостон Селтикс (ZAAK) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Бостон Селтикс (ZAAK) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Бостон Селтикс (ZAAK) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Финикс Санз (AM) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Финикс Санз (AM) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Финикс Санз (AM) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бостон Селтикс (ZAAK) — Финикс Санз (AM). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Бостон Селтикс (ZAAK) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Бостон Селтикс (ZAAK) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Бостон Селтикс (ZAAK) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Финикс Санз (AM) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Финикс Санз (AM) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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