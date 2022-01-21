Анастасия Ковалева — Ангелина Габуева. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.01.22)

Прогноз Анастасия Ковалева — Ангелина Габуева (22-го января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Анастасия Ковалева — Ангелина Габуева 22 января

22 января в 12:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Анастасия Ковалева , а противостоять в этом поединке будет Ангелина Габуева.



Судья теннисного матча Анастасия Ковалева — Ангелина Габуева должен дать знак о старте игры в 12:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 22 января, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Анастасия Ковалева и Ангелина Габуева более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Анастасия Ковалева имеет четыре победы, то Ангелина Габуева может похвастаться лишь двумя победами.



Анастасия Ковалева — Ангелина Габуева. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 22 января откроет его противостояние Анастасия Ковалева — Ангелина Габуева. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 12:30 по МСК, то есть до начала игры. Анастасия Ковалева и Ангелина Габуева отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Ангелина Габуева может гордиться семью победами, а вот Анастасия Ковалева имеет только пять выигранных встреч.

Анастасия Ковалева

Так как Анастасия Ковалева выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Анастасия Ковалева снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Анастасия Ковалева, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Анастасия Ковалева чем-то удивить, пока не ясно.



Ангелина Габуева

На этом турнире Ангелина Габуева играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Ангелина Габуева все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Ангелина Габуева не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Ангелина Габуева уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Ангелина Габуева на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Ангелина Габуева пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Анастасия Ковалева» — «Ангелина Габуева»: прогноз автора

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Анастасия Ковалева — Ангелина Габуева. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.01.22)

Анастасия Ковалева

На этом турнире именно Анастасия Ковалева может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Анастасия Ковалева отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Анастасия Ковалева еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Анастасия Ковалева не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Ангелина Габуева

На этом турнире Ангелина Габуева играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Ангелина Габуева какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Ангелина Габуева уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Ангелина Габуева много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Ангелина Габуева сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Ангелина Габуева не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Анастасия Ковалева — Ангелина Габуева Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Анастасия Ковалева и Ангелина Габуева аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Анастасия Ковалева и Ангелина Габуева обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Анастасия Ковалева и Ангелина Габуева постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Анастасия Ковалева — Ангелина Габуева: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Анастасия Ковалева и Ангелина Габуева, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Анастасия Ковалева сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Ангелина Габуева имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Анастасия Ковалева – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Анастасия Ковалева и Ангелина Габуева на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Анастасия Ковалева — Ангелина Габуева. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Анастасия Ковалева и Ангелина Габуева.



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