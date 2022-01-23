Прогноз СИСУ (жен) — АКС Фалкон (жен) (23.01.2022), ставки и коэффициенты

СИСУ (жен) — АКС Фалкон (жен). Прогноз, ставки на матч (23.01.22)

23-го января в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Дании, в котором на своей площадке местный клуб СИСУ (жен) примет соперника по национальному первенству АКС Фалкон (жен).



В 18:00 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей СИСУ (жен) – АКС Фалкон (жен), где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 23-го января, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба АКС Фалкон (жен).



СИСУ (жен) — АКС Фалкон (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб СИСУ (жен) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК АКС Фалкон (жен). Данный поединок будет сыгран 23-го января, а по московскому времени его начало состоится в 18:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба АКС Фалкон (жен) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

СИСУ (жен)

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб СИСУ (жен) отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб СИСУ (жен) проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь СИСУ (жен) занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



АКС Фалкон (жен)

В составе баскетбольного клуба АКС Фалкон (жен) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб АКС Фалкон (жен) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде АКС Фалкон (жен) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

СИСУ (жен) — АКС Фалкон (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 23-го января в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать СИСУ (жен) — АКС Фалкон (жен). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 18:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб СИСУ (жен) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба АКС Фалкон (жен) удалось одержать победу у себя дома.



Прогноз и ставка на матч СИСУ (жен) — АКС Фалкон (жен) 23-го января

СИСУ (жен)

Сейчас баскетбольный клуб СИСУ (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб СИСУ (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу СИСУ (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

АКС Фалкон (жен)

В прошлом месяце баскетбольный клуб АКС Фалкон (жен) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб АКС Фалкон (жен) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч СИСУ (жен) — АКС Фалкон (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб СИСУ (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 23-го января сыграет матч против БК АКС Фалкон (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 18:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК СИСУ (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

СИСУ (жен) — АКС Фалкон (жен): снова ждем результативной игры

В этом сезоне у баскетбольного клуба СИСУ (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба СИСУ (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба СИСУ (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб СИСУ (жен) сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб АКС Фалкон (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб АКС Фалкон (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером АКС Фалкон (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб АКС Фалкон (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ СИСУ (жен) — АКС Фалкон (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб СИСУ (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба СИСУ (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба СИСУ (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба АКС Фалкон (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб АКС Фалкон (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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