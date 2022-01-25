Лос-Анджелес Лейкерз (ZENNY) — Филадельфия Севенти Сиксерс (TRIPPY). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.01.22)

Прогноз Лос-Анджелес Лейкерз (ZENNY) — Филадельфия Севенти Сиксерс (TRIPPY) (25-го января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Лос-Анджелес Лейкерз (ZENNY) — Филадельфия Севенти Сиксерс (TRIPPY) 25 января

25 января в 08:06 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (ZENNY) примет соперника по национальному первенству Филадельфия Севенти Сиксерс (TRIPPY).



В последней встрече баскетбольных клубов Лос-Анджелес Лейкерз (ZENNY) и Филадельфия Севенти Сиксерс (TRIPPY) сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 25 января попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 08:06 по МСК.



Лос-Анджелес Лейкерз (ZENNY) — Филадельфия Севенти Сиксерс (TRIPPY). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (ZENNY) проводит на своей площадке, и 25 января хозяевам предстоит матч против игроков клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (TRIPPY). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 08:06 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Лос-Анджелес Лейкерз (ZENNY), а один раз сильнее были игроки БК Филадельфия Севенти Сиксерс (TRIPPY).

Лос-Анджелес Лейкерз (ZENNY)

В этом сезоне баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (ZENNY) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (ZENNY) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (ZENNY) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Лос-Анджелес Лейкерз (ZENNY) нет более травмированных игроков основы.



Филадельфия Севенти Сиксерс (TRIPPY)

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Филадельфия Севенти Сиксерс (TRIPPY) на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (TRIPPY) пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (TRIPPY) и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

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Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Лос-Анджелес Лейкерз (ZENNY) — Филадельфия Севенти Сиксерс (TRIPPY), запланированного на 25 января. На площадке игроки обеих команд появятся в 08:06 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Лос-Анджелес Лейкерз (ZENNY) и Филадельфия Севенти Сиксерс (TRIPPY) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерз (ZENNY).



Лос-Анджелес Лейкерз (ZENNY) — Филадельфия Севенти Сиксерс (TRIPPY). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.01.22)

Лос-Анджелес Лейкерз (ZENNY)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (ZENNY) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Лос-Анджелес Лейкерз (ZENNY) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (ZENNY) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Лос-Анджелес Лейкерз (ZENNY) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Филадельфия Севенти Сиксерс (TRIPPY)

Два года назад баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (TRIPPY) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (TRIPPY) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Лос-Анджелес Лейкерз (ZENNY) — Филадельфия Севенти Сиксерс (TRIPPY) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 25 января можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Лос-Анджелес Лейкерз (ZENNY) — Филадельфия Севенти Сиксерс (TRIPPY), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 08:06 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Лос-Анджелес Лейкерз (ZENNY) — Филадельфия Севенти Сиксерс (TRIPPY): хозяева докажут превосходство над соперником

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (ZENNY) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Лос-Анджелес Лейкерз (ZENNY) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерз (ZENNY) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (TRIPPY) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (TRIPPY) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (TRIPPY) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лос-Анджелес Лейкерз (ZENNY) — Филадельфия Севенти Сиксерс (TRIPPY). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерз (ZENNY) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (ZENNY) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерз (ZENNY) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (TRIPPY) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (TRIPPY) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (TRIPPY) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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