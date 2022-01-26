Прогноз Иниго Сервантес-Уэгун — Ориоль Рока Баталья (27-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

Иниго Сервантес-Уэгун — Ориоль Рока Баталья. Прогноз, ставки на матч. ITF (27.01.22)

27 января в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Иниго Сервантес-Уэгун , а противостоять в этом поединке будет Ориоль Рока Баталья.



Так как Иниго Сервантес-Уэгун в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Ориоль Рока Баталья, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 27 января. Но, доказать обратное Иниго Сервантес-Уэгун все же сможет в 11:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Иниго Сервантес-Уэгун — Ориоль Рока Баталья. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 11:00 по Москве Иниго Сервантес-Уэгун выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Ориоль Рока Баталья. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 27 января. Иниго Сервантес-Уэгун не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Иниго Сервантес-Уэгун

По непонятным причинам Иниго Сервантес-Уэгун в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Иниго Сервантес-Уэгун теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Иниго Сервантес-Уэгун занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Иниго Сервантес-Уэгун играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Иниго Сервантес-Уэгун имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Ориоль Рока Баталья

На этом турнире Ориоль Рока Баталья выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Ориоль Рока Баталья снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Ориоль Рока Баталья чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Ориоль Рока Баталья уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Ориоль Рока Баталья зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Иниго Сервантес-Уэгун и Ориоль Рока Баталья. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Иниго Сервантес-Уэгун и Ориоль Рока Баталья в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Иниго Сервантес-Уэгун и Ориоль Рока Баталья имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Иниго Сервантес-Уэгун — Ориоль Рока Баталья. Прогноз, ставки на матч(27.01.22)

Иниго Сервантес-Уэгун

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Иниго Сервантес-Уэгун выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Иниго Сервантес-Уэгун всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Иниго Сервантес-Уэгун уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Иниго Сервантес-Уэгун занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Иниго Сервантес-Уэгун больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Иниго Сервантес-Уэгун имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Ориоль Рока Баталья

Этот сезон Ориоль Рока Баталья проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Ориоль Рока Баталья снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Ориоль Рока Баталья слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Ориоль Рока Баталья допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Иниго Сервантес-Уэгун — Ориоль Рока Баталья Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Иниго Сервантес-Уэгун и Ориоль Рока Баталья начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Иниго Сервантес-Уэгун и Ориоль Рока Баталья показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Иниго Сервантес-Уэгун и Ориоль Рока Баталья провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Иниго Сервантес-Уэгун и Ориоль Рока Баталья действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Иниго Сервантес-Уэгун — Ориоль Рока Баталья: снова ждем результативной игры

Иниго Сервантес-Уэгун и Ориоль Рока Баталья которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Иниго Сервантес-Уэгун имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ориоль Рока Баталья хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Иниго Сервантес-Уэгун. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ориоль Рока Баталья умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Иниго Сервантес-Уэгун довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ориоль Рока Баталья вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Иниго Сервантес-Уэгун.

СЕГОДНЯ МАТЧ Иниго Сервантес-Уэгун — Ориоль Рока Баталья. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Иниго Сервантес-Уэгун и Ориоль Рока Баталья.



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