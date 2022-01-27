Харрисон/Хартоно — Бёррэдж/Папамихаил. Прогноз, ставки на матч(27.01.22)

Прогноз Харрисон/Хартоно — Бёррэдж/Папамихаил (27.01.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Харрисон/Хартоно — Бёррэдж/Папамихаил 27-го января

27-го января в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Харрисон/Хартоно , а противостоять в этом поединке будет Бёррэдж/Папамихаил.



В 23:00 по Москве Харрисон/Хартоно и Бёррэдж/Папамихаил выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 27-го января. Единственный раз Харрисон/Хартоно и Бёррэдж/Папамихаил встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Харрисон/Хартоно сейчас считается фаворитом.



Харрисон/Хартоно — Бёррэдж/Папамихаил. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Харрисон/Хартоно имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 27-го января нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Бёррэдж/Папамихаил. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 23:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Харрисон/Хартоно имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Харрисон/Хартоно

Болельщики ожидали, что на этом турнире Харрисон/Хартоно продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Харрисон/Хартоно в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Харрисон/Хартоно сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Харрисон/Хартоно немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Бёррэдж/Папамихаил

На этом турнире Бёррэдж/Папамихаил выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Бёррэдж/Папамихаил снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Бёррэдж/Папамихаил чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Бёррэдж/Папамихаил уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Бёррэдж/Папамихаил зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Харрисон/Хартоно и Бёррэдж/Папамихаил. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Харрисон/Хартоно и Бёррэдж/Папамихаил продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Харрисон/Хартоно — Бёррэдж/Папамихаил. Прогноз, ставки на матч(27.01.22)

Харрисон/Хартоно

На данном турнире Харрисон/Хартоно выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Харрисон/Хартоно выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Харрисон/Хартоно допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Харрисон/Хартоно особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Харрисон/Хартоно, это умение играть на травяных кортах.

Бёррэдж/Папамихаил

Выступать в зале Бёррэдж/Папамихаил не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Бёррэдж/Папамихаил старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Бёррэдж/Папамихаил принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Бёррэдж/Папамихаил демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Бёррэдж/Папамихаил даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Бёррэдж/Папамихаил хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Харрисон/Хартоно — Бёррэдж/Папамихаил Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Харрисон/Хартоно и Бёррэдж/Папамихаил. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Харрисон/Хартоно и Бёррэдж/Папамихаил встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Харрисон/Хартоно и Бёррэдж/Папамихаил довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Харрисон/Хартоно и Бёррэдж/Папамихаил подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Харрисон/Хартоно — Бёррэдж/Папамихаил: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Харрисон/Хартоно имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Харрисон/Хартоно и Бёррэдж/Папамихаил отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Бёррэдж/Папамихаил в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Харрисон/Хартоно превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Бёррэдж/Папамихаил сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Харрисон/Хартоно гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Харрисон/Хартоно — Бёррэдж/Папамихаил. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Харрисон/Хартоно и Бёррэдж/Папамихаил, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat3-515553-golden-steyt-uorriorz-tapachan-bruklin-nets-resarke-prognoz-professionala-na-basketbol-26-01-22/