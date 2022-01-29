Северная Айова Пантерс — Иллинойс Стэйт Рэдбёдс: в ожидании «трёхочковых бросков»

Прогноз Северная Айова Пантерс — Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (29 января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Северная Айова Пантерс — Иллинойс Стэйт Рэдбёдс 29-го января

29-го января в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Северная Айова Пантерс примет соперника по национальному первенству Иллинойс Стэйт Рэдбёдс.



Баскетболисты клубов Северная Айова Пантерс и Иллинойс Стэйт Рэдбёдс в 22:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 29-го января. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Северная Айова Пантерс одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Северная Айова Пантерс также является лидером по количеству побед.



Северная Айова Пантерс — Иллинойс Стэйт Рэдбёдс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Северная Айова Пантерс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Иллинойс Стэйт Рэдбёдс. Данный поединок будет сыгран 29-го января, а по московскому времени его начало состоится в 22:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Иллинойс Стэйт Рэдбёдс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Северная Айова Пантерс

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Северная Айова Пантерс переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Северная Айова Пантерс больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Северная Айова Пантерс еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Иллинойс Стэйт Рэдбёдс

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Иллинойс Стэйт Рэдбёдс понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Иллинойс Стэйт Рэдбёдс выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Иллинойс Стэйт Рэдбёдс сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Северная Айова Пантерс — Иллинойс Стэйт Рэдбёдс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Северная Айова Пантерс — Иллинойс Стэйт Рэдбёдс, который организаторы собираются провести 29-го января. По московскому времени начало данной игры будет в 22:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Северная Айова Пантерс.



Северная Айова Пантерс — Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (29-го января), ставки и коэффициенты

Северная Айова Пантерс

Сейчас баскетбольный клуб Северная Айова Пантерс демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Северная Айова Пантерс играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Северная Айова Пантерс вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Иллинойс Стэйт Рэдбёдс

Два года назад баскетбольный клуб Иллинойс Стэйт Рэдбёдс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Иллинойс Стэйт Рэдбёдс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Северная Айова Пантерс — Иллинойс Стэйт Рэдбёдс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 29-го января, и в его рамках состоится поединок Северная Айова Пантерс — Иллинойс Стэйт Рэдбёдс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 22:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Северная Айова Пантерс — Иллинойс Стэйт Рэдбёдс: в ожидании «трёхочковых бросков»

В этом сезоне баскетбольный клуб Северная Айова Пантерс играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Северная Айова Пантерс уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Северная Айова Пантерс хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Иллинойс Стэйт Рэдбёдс все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Иллинойс Стэйт Рэдбёдс также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Иллинойс Стэйт Рэдбёдс продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Северная Айова Пантерс — Иллинойс Стэйт Рэдбёдс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Северная Айова Пантерс является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Северная Айова Пантерс проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Северная Айова Пантерс нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В последнее время баскетбольный клуб Иллинойс Стэйт Рэдбёдс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Иллинойс Стэйт Рэдбёдс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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