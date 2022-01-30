Джей Дилан Хара Фриенд — Марсело Зорманн Да Силва: порядок побьёт класс

Прогноз Джей Дилан Хара Фриенд — Марсело Зорманн Да Силва (30 января), ставки и коэффициенты

Джей Дилан Хара Фриенд — Марсело Зорманн Да Силва (30-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

30-го января 2022 года в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Джей Дилан Хара Фриенд , а противостоять в этом поединке будет Марсело Зорманн Да Силва.



Так как Джей Дилан Хара Фриенд в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Марсело Зорманн Да Силва, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 30-го января 2022 года. Но, доказать обратное Джей Дилан Хара Фриенд все же сможет в 15:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джей Дилан Хара Фриенд — Марсело Зорманн Да Силва:

До 30-го января 2022 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Джей Дилан Хара Фриенд — Марсело Зорманн Да Силва вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Джей Дилан Хара Фриенд и Марсело Зорманн Да Силва не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 15:30 по МСК.

Джей Дилан Хара Фриенд

В этом сезоне Джей Дилан Хара Фриенд имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Джей Дилан Хара Фриенд может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Джей Дилан Хара Фриенд еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Марсело Зорманн Да Силва

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Марсело Зорманн Да Силвав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Марсело Зорманн Да Силва играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Марсело Зорманн Да Силва держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Марсело Зорманн Да Силва демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Марсело Зорманн Да Силва находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

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Прогноз и ставка на матч Джей Дилан Хара Фриенд — Марсело Зорманн Да Силва 30-го января 2022 года

Джей Дилан Хара Фриенд

Несмотря на внушительный возраст, Джей Дилан Хара Фриенд демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Джей Дилан Хара Фриенд гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Джей Дилан Хара Фриенд обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Джей Дилан Хара Фриенд снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Джей Дилан Хара Фриенд может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Марсело Зорманн Да Силва

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Марсело Зорманн Да Силва все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Марсело Зорманн Да Силва сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Марсело Зорманн Да Силва все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Марсело Зорманн Да Силва предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Джей Дилан Хара Фриенд — Марсело Зорманн Да Силва Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Джей Дилан Хара Фриенд и Марсело Зорманн Да Силва, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Джей Дилан Хара Фриенд и Марсело Зорманн Да Силва играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Джей Дилан Хара Фриенд, и Марсело Зорманн Да Силва неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Джей Дилан Хара Фриенд — Марсело Зорманн Да Силва: порядок побьёт класс

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Джей Дилан Хара Фриенд и Марсело Зорманн Да Силва из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Марсело Зорманн Да Силва относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Марсело Зорманн Да Силва проводит второй или третий матч. А вот Джей Дилан Хара Фриенд как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Джей Дилан Хара Фриенд, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Джей Дилан Хара Фриенд без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Джей Дилан Хара Фриенд вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джей Дилан Хара Фриенд — Марсело Зорманн Да Силва. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Джей Дилан Хара Фриенд и Марсело Зорманн Да Силва. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Джей Дилан Хара Фриенд и для Марсело Зорманн Да Силва, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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