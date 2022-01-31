Прогноз ОХойсин/Эчеверрия — Дамас/Моро Канас (01.02.2022), ставки и коэффициенты

ОХойсин/Эчеверрия — Дамас/Моро Канас. Прогноз, ставки на матч. ITF (01.02.22)

01-го февраля в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут ОХойсин/Эчеверрия , а противостоять в этом поединке будет Дамас/Моро Канас.



Буквально несколько дней назад ОХойсин/Эчеверрия и Дамас/Моро Канас играли свои матчи, а теперь уже 01-го февраля им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 17:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых ОХойсин/Эчеверрия имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



ОХойсин/Эчеверрия — Дамас/Моро Канас. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 01-го февраля откроет его противостояние ОХойсин/Эчеверрия — Дамас/Моро Канас. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 17:00 по МСК, то есть до начала игры. ОХойсин/Эчеверрия и Дамас/Моро Канас отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Дамас/Моро Канас может гордиться семью победами, а вот ОХойсин/Эчеверрия имеет только пять выигранных встреч.

ОХойсин/Эчеверрия

Так как ОХойсин/Эчеверрия выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, ОХойсин/Эчеверрия снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет ОХойсин/Эчеверрия, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще ОХойсин/Эчеверрия чем-то удивить, пока не ясно.



Дамас/Моро Канас

Дамас/Моро Канас имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Дамас/Моро Канас уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Дамас/Моро Канас умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Дамас/Моро Канас обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Дамас/Моро Канас проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. ОХойсин/Эчеверрия и Дамас/Моро Канас являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



ОХойсин/Эчеверрия — Дамас/Моро Канас (01-го февраля), ставки и коэффициенты

ОХойсин/Эчеверрия

На данном турнире ОХойсин/Эчеверрия выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что ОХойсин/Эчеверрия выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках ОХойсин/Эчеверрия допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать ОХойсин/Эчеверрия особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает ОХойсин/Эчеверрия, это умение играть на травяных кортах.

Дамас/Моро Канас

В этом сезоне Дамас/Моро Канас не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Дамас/Моро Канас сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Дамас/Моро Канас допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Дамас/Моро Канас допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Дамас/Моро Канас демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч ОХойсин/Эчеверрия — Дамас/Моро Канас Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся ОХойсин/Эчеверрия и Дамас/Моро Канас. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

ОХойсин/Эчеверрия — Дамас/Моро Канас: будет сделан акцент на атакующий теннис

ОХойсин/Эчеверрия и Дамас/Моро Канас которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что ОХойсин/Эчеверрия имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Дамас/Моро Канас хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — ОХойсин/Эчеверрия. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Дамас/Моро Канас умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире ОХойсин/Эчеверрия довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Дамас/Моро Канас вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет ОХойсин/Эчеверрия.

СЕГОДНЯ МАТЧ ОХойсин/Эчеверрия — Дамас/Моро Канас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся ОХойсин/Эчеверрия и Дамас/Моро Канас букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что ОХойсин/Эчеверрия и Дамас/Моро Канас проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat4-517869-indian-lotus-zhen-japanese-sakura-zhen-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-voleybol-01-02-22/