Леире Ромеро Гормаз — Амандин Моннот. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.02.22)

Прогноз Леире Ромеро Гормаз — Амандин Моннот (01-го февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Леире Ромеро Гормаз — Амандин Моннот 01.02.2022

01.02.2022 в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Леире Ромеро Гормаз , а противостоять в этом поединке будет Амандин Моннот.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 01.02.2022, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Леире Ромеро Гормаз — Амандин Моннот. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 14:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Леире Ромеро Гормаз, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Леире Ромеро Гормаз — Амандин Моннот. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 01.02.2022 откроет его противостояние Леире Ромеро Гормаз — Амандин Моннот. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 14:00 по МСК, то есть до начала игры. Леире Ромеро Гормаз и Амандин Моннот отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Амандин Моннот может гордиться семью победами, а вот Леире Ромеро Гормаз имеет только пять выигранных встреч.

Леире Ромеро Гормаз

На данный момент Леире Ромеро Гормаз является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Леире Ромеро Гормаз однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Леире Ромеро Гормаз демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Леире Ромеро Гормаз хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Леире Ромеро Гормаз часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Амандин Моннот

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Амандин Моннот теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Амандин Моннот имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Амандин Моннот испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Амандин Моннот выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Амандин Моннот занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Леире Ромеро Гормаз — Амандин Моннот

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Леире Ромеро Гормаз и Амандин Моннот. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Леире Ромеро Гормаз и Амандин Моннот должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Леире Ромеро Гормаз — Амандин Моннот. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.02.22)

Леире Ромеро Гормаз

Несмотря на внушительный возраст, Леире Ромеро Гормаз демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Леире Ромеро Гормаз гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Леире Ромеро Гормаз обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Леире Ромеро Гормаз снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Леире Ромеро Гормаз может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Амандин Моннот

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Амандин Моннот хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Амандин Моннот никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Амандин Моннот сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Амандин Моннот всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Леире Ромеро Гормаз — Амандин Моннот Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Леире Ромеро Гормаз и Амандин Моннот, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Леире Ромеро Гормаз и Амандин Моннот играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Леире Ромеро Гормаз, и Амандин Моннот неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Леире Ромеро Гормаз — Амандин Моннот: соперники не будут долго запрягать

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Леире Ромеро Гормаз и Амандин Моннот, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Леире Ромеро Гормаз сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Амандин Моннот имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Леире Ромеро Гормаз – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Леире Ромеро Гормаз и Амандин Моннот на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Леире Ромеро Гормаз — Амандин Моннот. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Леире Ромеро Гормаз и Амандин Моннот сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Леире Ромеро Гормаз, и Амандин Моннот будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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