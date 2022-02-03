Прогноз Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) — Техас Кристэн Хорнд Фрогз (жен) (03-го февраля), ставки и коэффициенты

Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) — Техас Кристэн Хорнд Фрогз (жен). Прогноз, ставки на матч (03.02.22)

03.02.2022 в 01:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) примет соперника по национальному первенству Техас Кристэн Хорнд Фрогз (жен).



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) и Техас Кристэн Хорнд Фрогз (жен). Оно пройдет 03.02.2022, так что можно не сомневаться, что в 01:30 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) — Техас Кристэн Хорнд Фрогз (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) проводит на своей площадке, и 03.02.2022 хозяевам предстоит матч против игроков клуба Техас Кристэн Хорнд Фрогз (жен). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 01:30 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен), а один раз сильнее были игроки БК Техас Кристэн Хорнд Фрогз (жен).

Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Техас Кристэн Хорнд Фрогз (жен)

Президент баскетбольного клуба Техас Кристэн Хорнд Фрогз (жен) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Техас Кристэн Хорнд Фрогз (жен) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Техас Кристэн Хорнд Фрогз (жен) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) — Техас Кристэн Хорнд Фрогз (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) — Техас Кристэн Хорнд Фрогз (жен), несмотря на то, что он должен пройти только 03.02.2022. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 01:30 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) — Техас Кристэн Хорнд Фрогз (жен) (03.02.2022), ставки и коэффициенты

Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен)

В последние годы Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Техас Кристэн Хорнд Фрогз (жен)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Техас Кристэн Хорнд Фрогз (жен) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Техас Кристэн Хорнд Фрогз (жен) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) — Техас Кристэн Хорнд Фрогз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 03.02.2022 сыграет матч против БК Техас Кристэн Хорнд Фрогз (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 01:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) — Техас Кристэн Хорнд Фрогз (жен): в ожидании «трёхочковых бросков»

В этом сезоне у баскетбольного клуба Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Техас Кристэн Хорнд Фрогз (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Техас Кристэн Хорнд Фрогз (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Техас Кристэн Хорнд Фрогз (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) — Техас Кристэн Хорнд Фрогз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Техас Кристэн Хорнд Фрогз (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Техас Кристэн Хорнд Фрогз (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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