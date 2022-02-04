Михаликова/Носкова — Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Михаликова/Носкова — Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия (04 февраля), ставки и коэффициенты

Михаликова/Носкова — Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия (04.02.2022), ставки и коэффициенты

04.02.2022 в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Михаликова/Носкова , а противостоять в этом поединке будет Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия.



Теннисное противостояние Михаликова/Носкова — Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 04.02.2022. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 15:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Михаликова/Носкова является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Михаликова/Носкова — Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 04.02.2022 откроет его противостояние Михаликова/Носкова — Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 15:30 по МСК, то есть до начала игры. Михаликова/Носкова и Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия может гордиться семью победами, а вот Михаликова/Носкова имеет только пять выигранных встреч.

Михаликова/Носкова

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Михаликова/Носкова находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Михаликова/Носкова является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Михаликова/Носкова умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Михаликова/Носкова обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Михаликова/Носкова может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Контрерас Гомез/Ласаро Гарсияв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Михаликова/Носкова и Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Михаликова/Носкова — Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия 04.02.2022

Михаликова/Носкова

В этом сезоне Михаликова/Носкова демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Михаликова/Носкова уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Михаликова/Носкова любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Михаликова/Носкова часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Михаликова/Носкова умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Михаликова/Носкова — Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Михаликова/Носкова и Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Михаликова/Носкова и Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Михаликова/Носкова и Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Михаликова/Носкова и Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Михаликова/Носкова — Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Михаликова/Носкова и Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Михаликова/Носкова имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Михаликова/Носкова. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Михаликова/Носкова довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Михаликова/Носкова.

СЕГОДНЯ МАТЧ Михаликова/Носкова — Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Михаликова/Носкова и Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Михаликова/Носкова, и Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-519069-stavki-na-match-makkabi-hadera-zhen-makkabi-hayfa-zhen-prognoz-na-voleybol-ot-04-02-22/