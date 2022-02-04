Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) — Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен): соперники не будут долго запрягать

Прогноз Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) — Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) (05-го февраля), ставки и коэффициенты

Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) — Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) (05.02.2022), ставки и коэффициенты

05.02.2022 в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) примет соперника по национальному первенству Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен).



В 04:00 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) – Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен), где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 05.02.2022, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен).



Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) — Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) намерены 05.02.2022 поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен). Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 04:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен)

Прогресс баскетбольного клуба Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) — Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) — Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен), который организаторы собираются провести 05.02.2022. По московскому времени начало данной игры будет в 04:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен).



Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) — Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) (05.02.2022), ставки и коэффициенты

Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен)

Два года назад баскетбольный клуб Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) — Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 05.02.2022, и в его рамках состоится поединок Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) — Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 04:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) — Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен): соперники не будут долго запрягать

Баскетбольный клуб Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) — Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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