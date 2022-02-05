Вилланова Уайлдкэтс — Коннектикут Хаскиз. Прогноз, ставки на матч(05.02.22)

Прогноз Вилланова Уайлдкэтс — Коннектикут Хаскиз (05 февраля), ставки и коэффициенты

Вилланова Уайлдкэтс — Коннектикут Хаскиз (05-го февраля 2022 года), ставки и коэффициенты

05-го февраля 2022 года в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Вилланова Уайлдкэтс примет соперника по национальному первенству Коннектикут Хаскиз.



Баскетболисты клубов Вилланова Уайлдкэтс и Коннектикут Хаскиз в 20:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 05-го февраля 2022 года. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Вилланова Уайлдкэтс одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Вилланова Уайлдкэтс также является лидером по количеству побед.



Вилланова Уайлдкэтс — Коннектикут Хаскиз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Вилланова Уайлдкэтс — Коннектикут Хаскиз состоится 05-го февраля 2022 года в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 20:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Вилланова Уайлдкэтс, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Вилланова Уайлдкэтс

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Вилланова Уайлдкэтс не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Вилланова Уайлдкэтс придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Вилланова Уайлдкэтс ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Коннектикут Хаскиз

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Коннектикут Хаскиз пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Коннектикут Хаскиз сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

NCAA, Вилланова Уайлдкэтс — Коннектикут Хаскиз

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Вилланова Уайлдкэтс — Коннектикут Хаскиз, который организаторы собираются провести 05-го февраля 2022 года. По московскому времени начало данной игры будет в 20:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Вилланова Уайлдкэтс.



Вилланова Уайлдкэтс — Коннектикут Хаскиз. Прогноз, ставки на матч(05.02.22)

Вилланова Уайлдкэтс

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Вилланова Уайлдкэтс начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Коннектикут Хаскиз

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Коннектикут Хаскиз становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Коннектикут Хаскиз уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Коннектикут Хаскиз сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Вилланова Уайлдкэтс — Коннектикут Хаскиз Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Вилланова Уайлдкэтс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 05-го февраля 2022 года сыграет матч против БК Коннектикут Хаскиз. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 20:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Вилланова Уайлдкэтс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Вилланова Уайлдкэтс — Коннектикут Хаскиз: хозяева докажут превосходство над соперником

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Вилланова Уайлдкэтс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Вилланова Уайлдкэтс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Вилланова Уайлдкэтс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Коннектикут Хаскиз входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Коннектикут Хаскиз не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вилланова Уайлдкэтс — Коннектикут Хаскиз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Вилланова Уайлдкэтс просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Вилланова Уайлдкэтс совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Вилланова Уайлдкэтс выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

Три года назад у баскетбольного клуба Коннектикут Хаскиз сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Коннектикут Хаскиз идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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