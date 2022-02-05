Прогноз Кирхгайм Найтс — Росток Зеавольфес (05 февраля), ставки и коэффициенты

Кирхгайм Найтс — Росток Зеавольфес. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Германии (05.02.22)

05-го февраля в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Германии, в котором на своей площадке местный клуб Кирхгайм Найтс примет соперника по национальному первенству Росток Зеавольфес.



Главный тренер баскетбольного клуба Кирхгайм Найтс каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 05-го февраля хозяевам предстоит у себя дома принимать Росток Зеавольфес. Игра, которая начнется в 21:00 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



Кирхгайм Найтс — Росток Зеавольфес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Кирхгайм Найтс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Росток Зеавольфес. Данный поединок будет сыгран 05-го февраля, а по московскому времени его начало состоится в 21:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Росток Зеавольфес лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Кирхгайм Найтс

Летом баскетбольный клуб Кирхгайм Найтс устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Кирхгайм Найтс одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Росток Зеавольфес

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Росток Зеавольфес пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Росток Зеавольфес сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

«Кирхгайм Найтс» — «Росток Зеавольфес»: прогноз автора

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Кирхгайм Найтс наконец-то возвращаются домой, а 05-го февраля им уже необходимо сыграть поединок против БК Росток Зеавольфес. На площадке игроки обеих команд появятся в 21:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Прогноз и ставка на матч Кирхгайм Найтс — Росток Зеавольфес 05-го февраля

Кирхгайм Найтс

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Кирхгайм Найтс начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Росток Зеавольфес

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Росток Зеавольфес становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Росток Зеавольфес уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Росток Зеавольфес сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Кирхгайм Найтс — Росток Зеавольфес Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Кирхгайм Найтс — Росток Зеавольфес, который должен пройти 05-го февраля в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 21:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Кирхгайм Найтс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Кирхгайм Найтс — Росток Зеавольфес: команды сделают акцент на атаку

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Кирхгайм Найтс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Кирхгайм Найтс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Кирхгайм Найтс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Росток Зеавольфес входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Росток Зеавольфес не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кирхгайм Найтс — Росток Зеавольфес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Кирхгайм Найтс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Кирхгайм Найтс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Кирхгайм Найтс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Росток Зеавольфес показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Росток Зеавольфес получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Росток Зеавольфес сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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