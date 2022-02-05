Алабама Стэйт Хорнетс (жен) — Гремблинг Стэйт Тайгерз (жен). Прогноз, ставки на матч(05.02.22)

Прогноз Алабама Стэйт Хорнетс (жен) — Гремблинг Стэйт Тайгерз (жен) (05-го февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Алабама Стэйт Хорнетс (жен) — Гремблинг Стэйт Тайгерз (жен) 05.02.2022

05.02.2022 в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Алабама Стэйт Хорнетс (жен) примет соперника по национальному первенству Гремблинг Стэйт Тайгерз (жен).



Несмотря на то, что баскетбольный матч Алабама Стэйт Хорнетс (жен) – Гремблинг Стэйт Тайгерз (жен) запланирован только на 05.02.2022, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 21:00 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



Алабама Стэйт Хорнетс (жен) — Гремблинг Стэйт Тайгерз (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Алабама Стэйт Хорнетс (жен) проводит на своей площадке, и 05.02.2022 хозяевам предстоит матч против игроков клуба Гремблинг Стэйт Тайгерз (жен). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 21:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Алабама Стэйт Хорнетс (жен), а один раз сильнее были игроки БК Гремблинг Стэйт Тайгерз (жен).

Алабама Стэйт Хорнетс (жен)

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Алабама Стэйт Хорнетс (жен) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Алабама Стэйт Хорнетс (жен) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Алабама Стэйт Хорнетс (жен) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Гремблинг Стэйт Тайгерз (жен)

На данный момент баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз (жен) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Гремблинг Стэйт Тайгерз (жен) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Гремблинг Стэйт Тайгерз (жен) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

«Алабама Стэйт Хорнетс (жен)» — «Гремблинг Стэйт Тайгерз (жен)»: прогноз автора

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Алабама Стэйт Хорнетс (жен) наконец-то возвращаются домой, а 05.02.2022 им уже необходимо сыграть поединок против БК Гремблинг Стэйт Тайгерз (жен). На площадке игроки обеих команд появятся в 21:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Алабама Стэйт Хорнетс (жен) — Гремблинг Стэйт Тайгерз (жен). Прогноз, ставки на матч(05.02.22)

Алабама Стэйт Хорнетс (жен)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Алабама Стэйт Хорнетс (жен) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Гремблинг Стэйт Тайгерз (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Гремблинг Стэйт Тайгерз (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Алабама Стэйт Хорнетс (жен) — Гремблинг Стэйт Тайгерз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Алабама Стэйт Хорнетс (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 05.02.2022 сыграет матч против БК Гремблинг Стэйт Тайгерз (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 21:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Алабама Стэйт Хорнетс (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Алабама Стэйт Хорнетс (жен) — Гремблинг Стэйт Тайгерз (жен): гости способны удивить фаворита

В этом сезоне баскетбольный клуб Алабама Стэйт Хорнетс (жен) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Алабама Стэйт Хорнетс (жен) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Алабама Стэйт Хорнетс (жен) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Гремблинг Стэйт Тайгерз (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алабама Стэйт Хорнетс (жен) — Гремблинг Стэйт Тайгерз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Алабама Стэйт Хорнетс (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Алабама Стэйт Хорнетс (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Алабама Стэйт Хорнетс (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Гремблинг Стэйт Тайгерз (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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